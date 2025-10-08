Вымогал взятки за возвращение бойцов из СОЧ: будут судить военнослужащего из части в Николаевской области, - ГБР. ВИДЕО

Завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из частей на Николаевщине, который требовал деньги от побратимов за "помощь" в возвращении на службу после самовольного оставления части. Обвинительный акт направлен в суд.

передает Цензор.НЕТ.

В ГБР напомнили, что до 30 августа 2025 года в Украине действовал закон, позволявший добровольное возвращение военных, самовольно оставивших часть. ГБР совместно с другими правоохранительными органами и Военной службой правопорядка обеспечило прозрачный и безопасный механизм реализации этого процесса.

Впрочем, один из военнослужащих части, ответственный за кадровую работу, решил использовать ситуацию для собственного обогащения. Он предлагал бойцам, которые находились в статусе СОЧ, "способствовать" возвращению в воинскую часть за 3 тысячи долларов. К "пакету услуг" он добавлял обещание назначения на тыловую должность, не связанную с боевыми действиями.

В июне 2025 года правоохранители задержали фигуранта во время получения второй части взятки. Военнослужащий обвиняется в обещании оказать влияние и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

