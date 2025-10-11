Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер". ВIДЕО
У ніч проти 11 жовтня Волгоград атакували безпілотники. У місті працювала ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами місцевих на околицях Волгограда пролунало віл 5 до 7 потужних вибухів, а також було чутно характерний гул безпілотників.
Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що сили ППО відбивають масовану атаку БпЛА. За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у трьох багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. Поранення осколками шибки дістав чоловік пенсійного віку, лікарі надають йому медичну допомогу.
Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст.
Також план "Ковер" було оголошено в аеропортах Казані, Самари, Саратова, Ульяновська та Нижнекамська (республіка Татарстан).
.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль