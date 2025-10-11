УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7329 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
1 986 6

Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер". ВIДЕО

У ніч проти 11 жовтня Волгоград атакували безпілотники. У місті працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами місцевих на околицях Волгограда пролунало віл 5 до 7 потужних вибухів, а також було чутно характерний гул безпілотників.

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що сили ППО відбивають масовану атаку БпЛА. За його словами,  внаслідок падіння уламків БпЛА у трьох багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. Поранення осколками шибки дістав чоловік пенсійного віку, лікарі надають йому медичну допомогу.

Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст.

Також план "Ковер"  було  оголошено в аеропортах Казані, Самари, Саратова,  Ульяновська та Нижнекамська (республіка Татарстан).

.

Автор: 

безпілотник (5028) Волгоград (27) Удари по РФ (591)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
11.10.2025 07:35 Відповісти
Добре б було влучити в диспетчерську вежу аеродрому. Тоді "ковьор" перетвориться у "довгиииий палас".
показати весь коментар
11.10.2025 07:50 Відповісти
Сталінград бомбили ,лаптям об'явили шо почалася війна
показати весь коментар
11.10.2025 07:55 Відповісти
Частково вибиті шибки це потужна відповідь на удари рашистів по нашій енергетиці!
показати весь коментар
11.10.2025 07:57 Відповісти
Ви головне того не кажіть Свідкам Потужності Найвеличнішого Олександра сонцесяйного
показати весь коментар
11.10.2025 08:22 Відповісти
От ці уламки, які шкодливі... Може треба кацапню уламками атакувати, а не дронами?
показати весь коментар
11.10.2025 08:12 Відповісти
 
 