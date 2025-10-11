Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер". ВIДЕО

У ніч проти 11 жовтня Волгоград атакували безпілотники. У місті працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами місцевих на околицях Волгограда пролунало віл 5 до 7 потужних вибухів, а також було чутно характерний гул безпілотників.

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що сили ППО відбивають масовану атаку БпЛА. За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у трьох багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. Поранення осколками шибки дістав чоловік пенсійного віку, лікарі надають йому медичну допомогу.

Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст.

Також план "Ковер" було оголошено в аеропортах Казані, Самари, Саратова, Ульяновська та Нижнекамська (республіка Татарстан).

.