Вибухи пролунали у російському Бєлгороді: під атакою опинилася ТЕЦ, зникло вуличне освітлення. ВIДЕО

Ввечері суботи, 11 жовтня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Під атакою, ймовірно, опинилася місцева теплоелектроцентраль "Луч".

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві соцмережі  повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді. Повідомляється також, що майже в усьому місті зникло вуличне освітлення.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, якій нібито вдалося збити ракети.

За його словами, "в результаті падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття".

Пізніше російський посадовець додав, що після обстрілу "можливі короткочасні віялові відключення електроенергії".

+5
Білгород - це добре, але хотілося б маскву та лєнінабад раком поставити. Проте при зелених брехливих крадіях це буде важко.
показати весь коментар
11.10.2025 21:04 Відповісти
+3
Можна хоч всю Рашу занурити в темряву - пофігу , бо кремль цікавить лише Москвабад , а він все одно не постраждає
показати весь коментар
11.10.2025 21:01 Відповісти
+3
файно, а мацква коли буде? хочу, щоб мільйони москалів мерзли в темряві і без води
показати весь коментар
11.10.2025 21:03 Відповісти
Трампон немножько пошаліть разрешил
показати весь коментар
11.10.2025 21:02 Відповісти
Ви вже віршами заговорили)))) і без газу щоб мерзли!
показати весь коментар
11.10.2025 21:10 Відповісти
не буде ніякої Москви. якась домовленість
показати весь коментар
11.10.2025 21:06 Відповісти
Якась дивна домовленість, коли половину Києва вирубають на добу за одну атаку, а Москву атакувати ніззя.
показати весь коментар
11.10.2025 21:07 Відповісти
якась домовленiсть - це квалiфiкуется як держ зрада!
показати весь коментар
11.10.2025 21:21 Відповісти
Замість анонсованого блекауту в Москві - потужна відповідь у стилі "кацапка засняла сирени і звуки вибухів у Белгороді", це було очікувано.
показати весь коментар
11.10.2025 21:06 Відповісти
Потому что Зеленский бьет туда, куда ему с Ермаком Путин разрешает. Для пропаганды идиотской, чтобы марионеток фсбшных не погнали нахер с типа исполняющих обязанности власти.
показати весь коментар
11.10.2025 21:20 Відповісти
Бєлгарад ми с табой! Дєржись роднєнькій! Пабєда уже блізка!
показати весь коментар
11.10.2025 21:07 Відповісти
Двіжуха ПляТь?
показати весь коментар
11.10.2025 21:07 Відповісти
А мені нравится як воно не горить.
показати весь коментар
11.10.2025 21:15 Відповісти
аж ((((
показати весь коментар
11.10.2025 21:17 Відповісти
Кому какое дело до Белгорода. Где удары по ТЭС Москвы? Все, что не Москва - это не чувствуется. Потому что Москва - это метрополия, а все остальное - это колонии и рабы. Или вали нахер Зеленский и твое шобло идиотское. Уже достали всех!!!
показати весь коментар
11.10.2025 21:18 Відповісти
Особливо підкреслює "зникнення світла" перше відео!
Воно явно відповідає пАтужності заяв зеленського!
показати весь коментар
11.10.2025 21:19 Відповісти
 
 