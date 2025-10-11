Вибухи пролунали у російському Бєлгороді: під атакою опинилася ТЕЦ, зникло вуличне освітлення. ВIДЕО

Ввечері суботи, 11 жовтня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Під атакою, ймовірно, опинилася місцева теплоелектроцентраль "Луч".

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві соцмережі повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді. Повідомляється також, що майже в усьому місті зникло вуличне освітлення.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, якій нібито вдалося збити ракети.

За його словами, "в результаті падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття".

Пізніше російський посадовець додав, що після обстрілу "можливі короткочасні віялові відключення електроенергії".

