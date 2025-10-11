1 651 16
Вибухи пролунали у російському Бєлгороді: під атакою опинилася ТЕЦ, зникло вуличне освітлення. ВIДЕО
Ввечері суботи, 11 жовтня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Під атакою, ймовірно, опинилася місцева теплоелектроцентраль "Луч".
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві соцмережі повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді. Повідомляється також, що майже в усьому місті зникло вуличне освітлення.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, якій нібито вдалося збити ракети.
За його словами, "в результаті падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття".
Пізніше російський посадовець додав, що після обстрілу "можливі короткочасні віялові відключення електроенергії".
Топ коментарі
+5 Luka Lukich #363772
показати весь коментар11.10.2025 21:04 Відповісти Посилання
+3 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар11.10.2025 21:01 Відповісти Посилання
+3 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар11.10.2025 21:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воно явно відповідає пАтужності заяв зеленського!