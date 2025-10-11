РУС
1 918 20

Взрывы прогремели в российском Белгороде: под атакой оказалась ТЭЦ, исчезло уличное освещение. ВИДЕО

Вечером субботы, 11 октября, в российском Белгороде прогремели взрывы. Под атакой, вероятно, оказалась местная теплоэлектроцентраль "Луч".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные соцсети сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ "Луч" в Белгороде. Сообщается также, что почти во всем городе исчезло уличное освещение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которой якобы удалось сбить ракеты.

По его словам, "вследствие падения осколков в Белгороде загорелся мусор".

Позже российский чиновник добавил, что после обстрела "возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии".

Читайте также: Ракета российского комплекса ПВО за мгновение до попадания в многоэтажку на Белгородщине. ВИДЕО

взрыв (6929) атака (606) Белгород (472)
Топ комментарии
+5
Білгород - це добре, але хотілося б маскву та лєнінабад раком поставити. Проте при зелених брехливих крадіях це буде важко.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:04 Ответить
+3
Можна хоч всю Рашу занурити в темряву - пофігу , бо кремль цікавить лише Москвабад , а він все одно не постраждає
показать весь комментарий
11.10.2025 21:01 Ответить
+3
файно, а мацква коли буде? хочу, щоб мільйони москалів мерзли в темряві і без води
показать весь комментарий
11.10.2025 21:03 Ответить
Трампон немножько пошаліть разрешил
показать весь комментарий
11.10.2025 21:02 Ответить
Ви вже віршами заговорили)))) і без газу щоб мерзли!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:10 Ответить
не буде ніякої Москви. якась домовленість
показать весь комментарий
11.10.2025 21:06 Ответить
Якась дивна домовленість, коли половину Києва вирубають на добу за одну атаку, а Москву атакувати ніззя.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:07 Ответить
якась домовленiсть - це квалiфiкуется як держ зрада!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:21 Ответить
Не сци заздалегідь - карму зіпсуєш.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:26 Ответить
Замість анонсованого блекауту в Москві - потужна відповідь у стилі "кацапка засняла сирени і звуки вибухів у Белгороді", це було очікувано.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:06 Ответить
Потому что Зеленский бьет туда, куда ему с Ермаком Путин разрешает. Для пропаганды идиотской, чтобы марионеток фсбшных не погнали нахер с типа исполняющих обязанности власти.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:20 Ответить
Бєлгарад ми с табой! Дєржись роднєнькій! Пабєда уже блізка!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:07 Ответить
Двіжуха ПляТь?
показать весь комментарий
11.10.2025 21:07 Ответить
А мені нравится як воно не горить.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:15 Ответить
аж ((((
показать весь комментарий
11.10.2025 21:17 Ответить
Кому какое дело до Белгорода. Где удары по ТЭС Москвы? Все, что не Москва - это не чувствуется. Потому что Москва - это метрополия, а все остальное - это колонии и рабы. Или вали нахер Зеленский и твое шобло идиотское. Уже достали всех!!!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:18 Ответить
100% вірно, смерть москві
показать весь комментарий
11.10.2025 21:25 Ответить
Особливо підкреслює "зникнення світла" перше відео!
Воно явно відповідає пАтужності заяв зеленського!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:19 Ответить
я не удивлюсь, если взрывы на колонках запустили, чтобы постанову слепить для Зеленского, чтобы тот лапшу навешивал на уши Украинцам...
показать весь комментарий
11.10.2025 21:27 Ответить
Кацапів мабуть попередили - ви ж дивіться, не матюкайтеся, це ж в самій Україні дивитися будуть!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:25 Ответить
 
 