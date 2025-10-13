Сили оборони відбили наступ РФ під Добропіллям: знищено техніку, ліквідовано окупантів. ВIДЕО

Українські захисники зірвали черговий російський наступ на Добропільському напрямку. У противника значні втрати.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ та в "Азові", інформує Цензор.НЕТ.

Бойову роботу провели військові частини та підрозділи угруповання ДШВ, розрахунки БпЛА Сил безпілотних систем, бійці 1 корпусу Національної гвардії "Азов" та військовослужбовці штурмових полків і батальйонів ЗСУ.

"Противник силами підрозділів трьох мотострілецьких бригад та однієї бригади морської піхоти з використанням військової техніки проводив наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону. Загалом до наступальних дій було задіяно 17 бойових броньованих машин та один танк", - розповіли у командуванні.

В "Азові" зазначили, що окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі населених пунктів Мирноград і Разіно, зосередивши основні зусилля на селі Шахове. Противник успіху не досяг.

Там зауважили, що російські війська застосували звичну тактику: першою атакувала група мотоциклістів, за ними рухалася бронетехніка з десантом. Крім того, ворог намагався подавити українські безпілотники за допомогою систем радіоелектронної боротьби, щоб висадити піхоту в населених пунктах і закріпитися на території.

Проте завдяки заздалегідь встановленим мінам, злагодженим діям артилерії, Нацгвардії, підрозділів дронів та ЗСУ, спроба наступу була повністю відбита.

"У результаті бою було знищено та уражено: один танк, 12 бойових броньованих машин та близько сотні окупантів. Рештки ворожих підрозділів відступили, зазнавши значних втрат. Противник успіху не мав. Обстановка залишається контрольованою", - додали у ДШВ.

