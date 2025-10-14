"Крила ОМЕГИ" підірвали артилерією окупанта, що ховався в хащах. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" Нацгвардії за допомогою артилерії ліквідували російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог ховався в хащах, поки українські дронарі не виявили його - після коригування вогню загарбника було знищено.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

