"Крила ОМЕГИ" підірвали артилерією окупанта, що ховався в хащах. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" Нацгвардії за допомогою артилерії ліквідували російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог ховався в хащах, поки українські дронарі не виявили його - після коригування вогню загарбника було знищено.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

армія рф (19061) знищення (8473) Національна гвардія (1663) артилерія (824)
