"Крила ОМЕГИ" підірвали артилерією окупанта, що ховався в хащах. ВIДЕО
Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" Нацгвардії за допомогою артилерії ліквідували російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог ховався в хащах, поки українські дронарі не виявили його - після коригування вогню загарбника було знищено.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
