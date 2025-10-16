УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9996 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 282 10

Окупант згорів після влучання українського дрона. ВIДЕО

Російській окупант згорів після влучання українського дрона.

Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 412-го полку СБС уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

дрони (6063) Сили безпілотних систем (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
СгАрЄл на рАботЄ, плять
показати весь коментар
16.10.2025 20:38 Відповісти
+4
Проспіртувався занадто.
показати весь коментар
16.10.2025 20:44 Відповісти
+2
- Горит? Сильно горит? Уже догорает? ...

показати весь коментар
16.10.2025 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СгАрЄл на рАботЄ, плять
показати весь коментар
16.10.2025 20:38 Відповісти
Проспіртувався занадто.
показати весь коментар
16.10.2025 20:44 Відповісти
Як би так великі міста на роzzії палали, то було б ще краще.
показати весь коментар
16.10.2025 20:45 Відповісти
Шашлик трішки підгорів.
показати весь коментар
16.10.2025 20:47 Відповісти
Його мамка у чорному чувалі купку свинячого гівна чекає, а тут попіл.
показати весь коментар
16.10.2025 20:48 Відповісти
і що ж таке було за плечима у того лаптя??? Чи то його пердак так горів?
показати весь коментар
16.10.2025 20:53 Відповісти
Тоже всгда задумывался об этом феномене постоянно горящих рачистов. Сиесь спирта и высыпанного порха из пробитых околками дрона боеприпасов способна давать такой эффект.
показати весь коментар
16.10.2025 21:09 Відповісти
- Горит? Сильно горит? Уже догорает? ...

показати весь коментар
16.10.2025 20:55 Відповісти
паверіл в себя що наї..бе оператора дрона...)))
показати весь коментар
16.10.2025 21:24 Відповісти
Схоже що добре пропікся
показати весь коментар
16.10.2025 21:49 Відповісти
 
 