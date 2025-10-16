1 282 10
Окупант згорів після влучання українського дрона. ВIДЕО
Російській окупант згорів після влучання українського дрона.
Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
