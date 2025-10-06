УКР
Бійці 412-го полку СБС уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили рідкісну ворожу станцію Р-330Ж "Житель" у Луганській області.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" –– вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. Від початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем. 

У СБС зазначили, що "Житель" –– складна і багатофункціональна система.

Згідно з технічними характеристиками, РЕБ може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.

Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.

знищення (8399) РЕБ (179) Сили безпілотних систем (239) Луганська область (4942) 412 полк Nemesis СБС (4)
Оце молодці козаки 412-го!
06.10.2025 20:20 Відповісти
Житель попрохав довго жити, ЗСУ виконали прохання заявника 🇷🇺💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕☦️⚰️🚢
06.10.2025 20:27 Відповісти
на контрольний потрібна протитанкова міна ТМ-62М , краще дві.
Слава ЗСУ!!Смерть кацапськім підарам!!
06.10.2025 20:32 Відповісти
Ці рідкісні станції майже кожен день нищаться
06.10.2025 20:37 Відповісти
"Нежилец"...
06.10.2025 20:42 Відповісти
 
 