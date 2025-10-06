Бійці 412-го полку СБС уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині. ВIДЕО
Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили рідкісну ворожу станцію Р-330Ж "Житель" у Луганській області.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" –– вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. Від початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.
У СБС зазначили, що "Житель" –– складна і багатофункціональна система.
Згідно з технічними характеристиками, РЕБ може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.
Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.
Слава ЗСУ!!Смерть кацапськім підарам!!