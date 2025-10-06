Бойцы 412-го полка СБС поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" на Луганщине. ВИДЕО
Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли редкую вражескую станцию Р-330Ж "Житель" на Луганщине.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" - крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.
В СБС отметили, что "Житель" - сложная и многофункциональная система.
Согласно техническим характеристикам, РЭБ может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах - до 50 км.
Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.
Слава ЗСУ!!Смерть кацапськім підарам!!