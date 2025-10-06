РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9865 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 006 5

Бойцы 412-го полка СБС поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли редкую вражескую станцию Р-330Ж "Житель" на Луганщине.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" - крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

В СБС отметили, что "Житель" - сложная и многофункциональная система.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 412-го полка СБС уничтожили вражеский "Град" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Согласно техническим характеристикам, РЭБ может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах - до 50 км.

Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы подразделения "Феникс" остановили вражеский штурм Константиновки - поражена и уничтожена бронетехника. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (8080) РЭБ (148) Силы беспилотных систем (235) Луганская область (6554) 412 полк Nemesis СБС (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце молодці козаки 412-го!
показать весь комментарий
06.10.2025 20:20 Ответить
Житель попрохав довго жити, ЗСУ виконали прохання заявника 🇷🇺💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕☦️⚰️🚢
показать весь комментарий
06.10.2025 20:27 Ответить
на контрольний потрібна протитанкова міна ТМ-62М , краще дві.
Слава ЗСУ!!Смерть кацапськім підарам!!
показать весь комментарий
06.10.2025 20:32 Ответить
Ці рідкісні станції майже кожен день нищаться
показать весь комментарий
06.10.2025 20:37 Ответить
"Нежилец"...
показать весь комментарий
06.10.2025 20:42 Ответить
 
 