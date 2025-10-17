УКР
Дрони атакували російське місто Сочі. Низка аеропортів обмежувала польоти. ВIДЕО

У російському місті Сочі вночі лунали вибухи. 

Про це повідомив мер Андрій Прошунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відбивали атаку безпілотних літальних апаратів.

За даними росЗМІ, вночі запроваджували тимчасові обмеження на зліт та посадку в аеропортах Краснодара, Ульяновська, Нижньокамська, Калуги, Самари, Сочі, Нижнього Новгорода, Ярославля, Казані, Іжевська та Уфи.

Пізніше їх скасували.

росія (68485) Сочі (57) Удари по РФ (605)
будуть темні ночі в сочі
показати весь коментар
17.10.2025 08:28 Відповісти
слабенько якось...
показати весь коментар
17.10.2025 08:33 Відповісти
А де результат? По нам херачять нон-стоп 24/7. А нам показують якийсь "пердьож в калюжу".
показати весь коментар
17.10.2025 08:41 Відповісти
зірвали туристичний сезон в сочі - цього тобі мало? а, точно, сезон вже закінчився давно.
показати весь коментар
17.10.2025 08:52 Відповісти
Ну і навіщо, якщо воно не схоже на приліт дронів по Кривому Рогу?
показати весь коментар
17.10.2025 08:46 Відповісти
В Сочах недвижимость подешевеет.
показати весь коментар
17.10.2025 08:58 Відповісти
Якої перемоги вам ще потрібно?
показати весь коментар
17.10.2025 09:14 Відповісти
Відновлення кордонів України 1991 року!!
Повернення Українців, яких захопили терористи ******, з московських концтаборів!!
Виплата *********** репарацій, за нанесену Україні шкоду!!….
показати весь коментар
17.10.2025 09:26 Відповісти
Ще б заборону на виготовлення зброї+розібрати воєнні заводи. У дикунів треба відібрати гранату..
показати весь коментар
17.10.2025 11:02 Відповісти
і то всьо ?
показати весь коментар
17.10.2025 09:51 Відповісти
 
 