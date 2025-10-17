Дрони атакували російське місто Сочі. Низка аеропортів обмежувала польоти. ВIДЕО
У російському місті Сочі вночі лунали вибухи.
Про це повідомив мер Андрій Прошунін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відбивали атаку безпілотних літальних апаратів.
За даними росЗМІ, вночі запроваджували тимчасові обмеження на зліт та посадку в аеропортах Краснодара, Ульяновська, Нижньокамська, Калуги, Самари, Сочі, Нижнього Новгорода, Ярославля, Казані, Іжевська та Уфи.
Пізніше їх скасували.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повернення Українців, яких захопили терористи ******, з московських концтаборів!!
Виплата *********** репарацій, за нанесену Україні шкоду!!….