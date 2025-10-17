РУС
Дроны атаковали российский город Сочи. Ряд аэропортов ограничивал полеты. ВИДЕО

В российском городе Сочи ночью раздавались взрывы.

Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отражали атаку беспилотных летательных аппаратов.

По данным росСМИ, ночью вводили временные ограничения на взлет и посадку в аэропортах Краснодара, Ульяновска, Нижнекамска, Калуги, Самары, Сочи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Ижевска и Уфы.

Позже их отменили.

будуть темні ночі в сочі
17.10.2025 08:28
слабенько якось...
17.10.2025 08:33
А де результат? По нам херачать нон-стоп 24/7. А нам показують якийсь "пердьож в калюжу".
17.10.2025 08:41
зірвали туристичний сезон в сочі - цього тобі мало? а, точно, сезон вже закінчився давно.
17.10.2025 08:52
Ну і навіщо, якщо воно не схоже на приліт дронів по Кривому Рогу?
17.10.2025 08:46
В Сочах недвижимость подешевеет.
17.10.2025 08:58
Якої перемоги вам ще потрібно?
17.10.2025 09:14
Відновлення кордонів України 1991 року!!
Повернення Українців, яких захопили терористи ******, з московських концтаборів!!
Виплата *********** репарацій, за нанесену Україні шкоду!!….
17.10.2025 09:26
 
 