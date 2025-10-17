Дроны атаковали российский город Сочи. Ряд аэропортов ограничивал полеты. ВИДЕО
В российском городе Сочи ночью раздавались взрывы.
Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, отражали атаку беспилотных летательных аппаратов.
По данным росСМИ, ночью вводили временные ограничения на взлет и посадку в аэропортах Краснодара, Ульяновска, Нижнекамска, Калуги, Самары, Сочи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Ижевска и Уфы.
Позже их отменили.
Повернення Українців, яких захопили терористи ******, з московських концтаборів!!
Виплата *********** репарацій, за нанесену Україні шкоду!!….