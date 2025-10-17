Зеленський провів зустріч з представниками Lockheed Martin: розповів про потреби в ППО та F-16. ВIДЕО

Делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським провела зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin у США.

"Обговорили наші перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії. Розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16", - йдеться в повідомленні.

Президент зауважив, що РФ завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими.

"І саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації.



Дякую Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні", - додав він.

