Зеленський провів зустріч з представниками Lockheed Martin: розповів про потреби в ППО та F-16. ВIДЕО

Делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським провела зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin у США.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили наші перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії. Розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16", - йдеться в повідомленні.

Президент зауважив, що РФ завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими.

"І саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації.

Дякую Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні", - додав він.

Зеленський Володимир (25837) США (24542)
+8
Невже не зрозуміли політику Богневтіка Позорно-Брехливого? Піаритись з ким попало і де попало, нарід 73% буде пісяти кип'ятком від анансованого, всеодно ні в чому не розбирається, як і команда Боневтіка; звинувачувати у всьому попередника, його команду, мерів, окремих політиків, блогерів і звичайно військових, які ніби мали зробити те, що по Конституції належало б зробити Боневтіку. Але без прийняття відповідних законів і постанов Боневтіком, вони не могли цього робити. Згадайте мільярдний ліс, зарплату вчителям 4 тисячі доларів США, безкоштовні смартфони пенсіонерам, україеський "Лас вегас", мегават електроенергії, мільйон дронів, найпотужнішу від найпотужнішого в світу ракету "Фламінго"... Він говорить цю брехню і створює картинки, бо є споживачі - залишки 73% психічно хворих ідіотів.
17.10.2025 10:01 Відповісти
+6
А як же українська зброя, якою хвастався цей чудак ?
17.10.2025 09:38 Відповісти
+4
лизав ти вовчику дупу рижому,і хвалив його. а на виході пшик!
17.10.2025 09:52 Відповісти
17.10.2025 09:38 Відповісти
Також, як і ця зустріч з якимось "представником" у посольстві - поговорили і забули.
показати весь коментар
17.10.2025 09:41 Відповісти
так само як і травневі шашлики
показати весь коментар
17.10.2025 09:44 Відповісти
17.10.2025 10:01 Відповісти
🤡 Після розмови Трампа з путіним на росії загорілися ідеєю побудувати "тунель путіна-Трампа" між США та рф.

Представник путіна Дмітрієв запропонував Ілону Маску втілити цю ідею в реальність. Каже, ціна питання - всього $8 млрд.
17.10.2025 09:39 Відповісти
Ага, гиперлупу....
17.10.2025 09:41 Відповісти
.за.
17.10.2025 10:06 Відповісти
до речі, на складах у Штатах є томагавки "повітря-земля", значна к-сть, носій F-16
тіко рудий донні нам їх без дозволу ***** не дасть, тобто не дасть ніколи
17.10.2025 09:41 Відповісти
Дадут. Просто донні треба знову розчаруватися в *****
17.10.2025 10:30 Відповісти
До речи томагавки з критичним терміном зберігання які підлягають утилізаціі але для запуску ще можливо використовувати
17.10.2025 10:50 Відповісти
можливо, якщо є кому маршрутизувати/наводити, а також з чого запускати
17.10.2025 10:53 Відповісти
Хоча б слово зрозуміле для нашого Лідора, бо наш Лідор тоже не лохід і йому 42
17.10.2025 09:48 Відповісти
Ну все, понеслась адженда по кочках - фотосесія на кілька діб
17.10.2025 09:50 Відповісти
17.10.2025 09:52 Відповісти
Прямо бачу, як напередодні у Lockheed Martin кидали жереб, хто поїде фоткатися з якимось князьком з чи то Албанії, чи то Білорусі. 😁
17.10.2025 09:56 Відповісти
"І саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації. - чотири роки кровопролитної війни і рашистських ракетних прильотів ,котрі сіють смерть і руйнування в Україні .а у "зезрадника" (((І саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації.)))- "зелений реалізатор " планів куйла в Україні,але не захисту України і українського народу від рашистської смерті....
17.10.2025 10:03 Відповісти
на фото - лох і мартін.
17.10.2025 10:09 Відповісти
Коммент дня
17.10.2025 10:24 Відповісти
 
 