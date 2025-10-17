РУС
755 14

Зеленский провел встречу с представителями Lockheed Martin: рассказал о потребностях в ПВО и F-16. ВИДЕО

Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским провела встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin в США.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что РФ наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы.

"И именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации.

Спасибо Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине", - добавил он.

+5
А як же українська зброя, якою хвастався цей чудак ?
показать весь комментарий
17.10.2025 09:38 Ответить
+4
Невже не зрозуміли політику Богневтіка Позорно-Брехливого? Піаритись з ким попало і де попало, нарід 73% буде пісяти кип'ятком від анансованого, всеодно ні в чому не розбирається, як і команда Боневтіка; звинувачувати у всьому попередника, його команду, мерів, окремих політиків, блогерів і звичайно військових, які ніби мали зробити те, що по Конституції належало б зробити Боневтіку. Але без прийняття відповідних законів і постанов Боневтіком, вони не могли цього робити. Згадайте мільярдний ліс, зарплату вчителям 4 тисячі доларів США, безкоштовні смартфони пенсіонерам, україеський "Лас вегас", мегават електроенергії, мільйон дронів, найпотужнішу від найпотужнішого в світу ракету "Фламінго"... Він говорить цю брехню і створює картинки, бо є споживачі - залишки 73% психічно хворих ідіотів.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:01 Ответить
+3
лизав ти вовчику дупу рижому,і хвалив його. а на виході пшик!
показать весь комментарий
17.10.2025 09:52 Ответить
А як же українська зброя, якою хвастався цей чудак ?
показать весь комментарий
17.10.2025 09:38 Ответить
Також, як і ця зустріч з якимось "представником" у посольстві - поговорили і забули.
показать весь комментарий
17.10.2025 09:41 Ответить
так само як і травневі шашлики
показать весь комментарий
17.10.2025 09:44 Ответить
Невже не зрозуміли політику Богневтіка Позорно-Брехливого? Піаритись з ким попало і де попало, нарід 73% буде пісяти кип'ятком від анансованого, всеодно ні в чому не розбирається, як і команда Боневтіка; звинувачувати у всьому попередника, його команду, мерів, окремих політиків, блогерів і звичайно військових, які ніби мали зробити те, що по Конституції належало б зробити Боневтіку. Але без прийняття відповідних законів і постанов Боневтіком, вони не могли цього робити. Згадайте мільярдний ліс, зарплату вчителям 4 тисячі доларів США, безкоштовні смартфони пенсіонерам, україеський "Лас вегас", мегават електроенергії, мільйон дронів, найпотужнішу від найпотужнішого в світу ракету "Фламінго"... Він говорить цю брехню і створює картинки, бо є споживачі - залишки 73% психічно хворих ідіотів.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:01 Ответить
🤡 Після розмови Трампа з путіним на росії загорілися ідеєю побудувати "тунель путіна-Трампа" між США та рф.

Представник путіна Дмітрієв запропонував Ілону Маску втілити цю ідею в реальність. Каже, ціна питання - всього $8 млрд.
показать весь комментарий
17.10.2025 09:39 Ответить
Ага, гиперлупу....
показать весь комментарий
17.10.2025 09:41 Ответить
.за.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:06 Ответить
до речі, на складах у Штатах є томагавки "повітря-земля", значна к-сть, носій F-16
тіко рудий донні нам їх без дозволу ***** не дасть, тобто не дасть ніколи
показать весь комментарий
17.10.2025 09:41 Ответить
Хоча б слово зрозуміле для нашого Лідора, бо наш Лідор тоже не лохід і йому 42
показать весь комментарий
17.10.2025 09:48 Ответить
Ну все, понеслась адженда по кочках - фотосесія на кілька діб
показать весь комментарий
17.10.2025 09:50 Ответить
лизав ти вовчику дупу рижому,і хвалив його. а на виході пшик!
показать весь комментарий
17.10.2025 09:52 Ответить
Прямо бачу, як напередодні у Lockheed Martin кидали жереб, хто поїде фоткатися з якимось князьком з чи то Албанії, чи то Білорусі. 😁
показать весь комментарий
17.10.2025 09:56 Ответить
"І саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації. - чотири роки кровопролитної війни і рашистських ракетних прильотів ,котрі сіють смерть і руйнування в Україні .а у "зезрадника" (((І саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації.)))- "зелений реалізатор " планів куйла в Україні,але не захисту України і українського народу від рашистської смерті....
показать весь комментарий
17.10.2025 10:03 Ответить
на фото - лох і мартін.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:09 Ответить
 
 