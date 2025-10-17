Зеленский провел встречу с представителями Lockheed Martin: рассказал о потребностях в ПВО и F-16. ВИДЕО

Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским провела встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin в США.

"Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что РФ наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы.

"И именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации.



Спасибо Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине", - добавил он.

