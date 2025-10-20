УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4101 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів
3 022 9

Хотів здатися в полон: окупанта ліквідували свої ж. ВIДЕО

Угруповання військ "Південь" оприлюднило кадри, як армія РФ ліквідовує свого військового під час здачі в полон Збройним Силам України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як загарбник із піднятими руками прямує в бік позицій Збройних Сил України. В цей момент по ньому прилітає російський безпілотник.

"Фінал логічний і закономірний: уклав контракт із дияволом - помреш або від українців, або від своїх", - іронічно коментують бійці під відео.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також: "Врізалися у свою ж техніку": Сили оборони влаштували димову завісу та відбили штурм окупантів. ВIДЕО

армія рф (19123) ліквідація (4509) полон (1675) знищення (8527) ЗСУ (8031)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які мінуси?
показати весь коментар
20.10.2025 21:26 Відповісти
Це міг бути 1 виміняний з російських катівень українець
показати весь коментар
20.10.2025 22:07 Відповісти
Чим більше москалів здохне, тим кращий буде світ
показати весь коментар
20.10.2025 21:40 Відповісти
Знайшовся один розумний, та й того вбили.
І така негативна селекція триває у московії сотні років. Так і народився новий вид недолюдини: гомо московіус
показати весь коментар
20.10.2025 22:06 Відповісти
Брехня, дрон летів йому назустріч, тобто з української сторони. Таке трапляється, що батарея дрона за мить погасне, то ціллю становиться найближчий кацап. То, що він намагався здатися - то його проблеми, ЗСУ могли даремно втратити дрон, а так він влучив в ціль.
показати весь коментар
20.10.2025 23:07 Відповісти
50 / 50
У них дронів тьма. Так що хтозна.. 🤔
показати весь коментар
21.10.2025 00:05 Відповісти
Плюс хоч в тому шо зекономив нашим патрони і безпілотник.
Але це також соціальна проблема. Чим більш люті командири орків, тим більше їх юніти нароблять шкоди , бо будуть штурмувати штурмувати
показати весь коментар
20.10.2025 23:52 Відповісти
Він йшов вниз ( екрану). Якщо здаватися туди ... А дрон прилетів з тилу по ньому !!
показати весь коментар
21.10.2025 00:06 Відповісти
 
 