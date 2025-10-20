Хотів здатися в полон: окупанта ліквідували свої ж. ВIДЕО
Угруповання військ "Південь" оприлюднило кадри, як армія РФ ліквідовує свого військового під час здачі в полон Збройним Силам України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як загарбник із піднятими руками прямує в бік позицій Збройних Сил України. В цей момент по ньому прилітає російський безпілотник.
"Фінал логічний і закономірний: уклав контракт із дияволом - помреш або від українців, або від своїх", - іронічно коментують бійці під відео.
І така негативна селекція триває у московії сотні років. Так і народився новий вид недолюдини: гомо московіус
У них дронів тьма. Так що хтозна.. 🤔
Але це також соціальна проблема. Чим більш люті командири орків, тим більше їх юніти нароблять шкоди , бо будуть штурмувати штурмувати