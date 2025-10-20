Хотів здатися в полон: окупанта ліквідували свої ж. ВIДЕО

Угруповання військ "Південь" оприлюднило кадри, як армія РФ ліквідовує свого військового під час здачі в полон Збройним Силам України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано, як загарбник із піднятими руками прямує в бік позицій Збройних Сил України. В цей момент по ньому прилітає російський безпілотник.

"Фінал логічний і закономірний: уклав контракт із дияволом - помреш або від українців, або від своїх", - іронічно коментують бійці під відео.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також: "Врізалися у свою ж техніку": Сили оборони влаштували димову завісу та відбили штурм окупантів. ВIДЕО