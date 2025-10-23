УКР
Під будівлею КМДА підпалили шини: поліція затримала чоловіка. ВIДЕО

Чоловік підпалив автомобільні шини біля будівлі КМДА на вулиці Хрещатик у Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили в мережі.

Згодом у поліції столиці повідомили, що загоряння локалізували.

Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до підпалу. Ним виявився місцевий житель 1977 року народження, його доставили до поліції.

Мотиви його вчинку наразі встановлюють.

Я здається, здогадуюся, але щоб не вводити цензорят в оману - промовчу про можливі причини
23.10.2025 12:46 Відповісти
Та чого там - "Кличка - геть!". Ще й пачпарт німеції припаяють
23.10.2025 13:22 Відповісти
Тимурка ткаченко?
23.10.2025 12:51 Відповісти
То мабуть, отой зелупень-Тимур ткаченко, сушив своє ісподнє, після нервової ночі??
23.10.2025 12:54 Відповісти
Такий собі "майдан для одного"?
23.10.2025 12:54 Відповісти
Майдан для майданутого - це такий собі протест нацменів у владі проти "провалів" захисту столиці. Хоча хто ж саме за це відповідає? КМВА? І хто ж її очолює? До речі, воно хоч служило? Чи тільки шаурму-шашлики жарило?
23.10.2025 13:26 Відповісти
 
 