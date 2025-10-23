Під будівлею КМДА підпалили шини: поліція затримала чоловіка. ВIДЕО
Чоловік підпалив автомобільні шини біля будівлі КМДА на вулиці Хрещатик у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили в мережі.
Згодом у поліції столиці повідомили, що загоряння локалізували.
Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до підпалу. Ним виявився місцевий житель 1977 року народження, його доставили до поліції.
Мотиви його вчинку наразі встановлюють.
