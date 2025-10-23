РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11285 посетителей онлайн
Новости Видео
1 426 7

Под зданием КГГА подожгли шины: полиция задержала мужчину. ВИДЕО

Мужчина поджег автомобильные шины возле здания КГГА на улице Крещатик в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.

Впоследствии в полиции столицы сообщили, что возгорание локализовали.

Правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в полицию.

Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

КГГА (3020) Киев (26270) поджог (1127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я здається, здогадуюся, але щоб не вводити цензорят в оману - промовчу про можливі причини
показать весь комментарий
23.10.2025 12:46 Ответить
Та чого там - "Кличка - геть!". Ще й пачпарт німеції припаяють
показать весь комментарий
23.10.2025 13:22 Ответить
Тимурка ткаченко?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:51 Ответить
То мабуть, отой зелупень-Тимур ткаченко, сушив своє ісподнє, після нервової ночі??
показать весь комментарий
23.10.2025 12:54 Ответить
Такий собі "майдан для одного"?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:54 Ответить
Майдан для майданутого - це такий собі протест нацменів у владі проти "провалів" захисту столиці. Хоча хто ж саме за це відповідає? КМВА? І хто ж її очолює? До речі, воно хоч служило? Чи тільки шаурму-шашлики жарило?
показать весь комментарий
23.10.2025 13:26 Ответить
 
 