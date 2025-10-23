Под зданием КГГА подожгли шины: полиция задержала мужчину. ВИДЕО
Мужчина поджег автомобильные шины возле здания КГГА на улице Крещатик в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовали в сети.
Впоследствии в полиции столицы сообщили, что возгорание локализовали.
Правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в полицию.
Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.
Luk Viktor
Alexander Berezansky
Bogdan #603107
Oleksandr Valovyi
Ярослав Кийко
Alexander Berezansky
