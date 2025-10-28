УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9927 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 120 4

"Примари" ГУР знищили дві РЛС і пускову установку С-300В окупантів в Донецькій області. ВIДЕО

Протягом останніх двох тижнів спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує системно знищувати російські засоби ППО на Донбасі.

У результаті чергових прицільних атак розвідники уражили дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот" та пускову установку 9А82 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Крім того, українські воїни ліквідували групу окупантів та знищили вантажівку КамАЗ, якою вони пересувалися.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також читайте: Ліквідація сина російського генерала Марзоєва КАБом на окупованій частині Запорізької області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19228) РЛС (74) знищення (8598) Донецька область (9933) ГУР (717)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота.
показати весь коментар
28.10.2025 10:49 Відповісти
Ну, якщо вільно передавався відеоканал ураження РЛС-ів, які такі дрони ніби-то повинні бачити за 200-300 км (за "офіційними" даними засрашки про ці "вундервафлі"), то це означає, що системного РЕБ-у там тупо нема, а система раннього виявлення та попередження (саме ці РЛС і є її складовою) якось працює не такось, якщо не здатні протидіяти декільком fpv-дрончикам (судячи з стилю управління/руху)...

Дивне наступне: ураження робилось fpv-дронами. Вони далі 40км не літають. Нахуха кацапи висунули коштовні РЛС-и з дальністю сканування в 300км настільки близько до ЛБЗ (до 40км)? Відповіді можуть бути наступні:
* перестала працювати дальня (300+) радіолокація (ДРЛО не літають);
* активізація української тактичної авіації на ЛБЗ;
* початок системної роботи систем 4го покоління для протидії носіям УМПК/КАБ, якій не треба аби носій ракети "повітря-повітря" (літак F-16) взагалі наближався до цілі на відстань спостереження бортової (носія) РЛС.

Я вважаю, що ці РЛС - це знак "відчаю" (читай - єдиний інструмент боротьби з системою 4го покоління, який є у засрашки). І це дуже добре.
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
Раніше таке саме показали на запоріжському напрямку тільки під інший музичний фон.
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
Мені здається, про це вже було повідомлення раніше. ГУР таке беззубе, що перетирає кожну новину кілька тижнів?
показати весь коментар
28.10.2025 11:44 Відповісти
 
 