"Примари" ГУР знищили дві РЛС і пускову установку С-300В окупантів в Донецькій області. ВIДЕО
Протягом останніх двох тижнів спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує системно знищувати російські засоби ППО на Донбасі.
У результаті чергових прицільних атак розвідники уражили дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот" та пускову установку 9А82 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Крім того, українські воїни ліквідували групу окупантів та знищили вантажівку КамАЗ, якою вони пересувалися.
Дивне наступне: ураження робилось fpv-дронами. Вони далі 40км не літають. Нахуха кацапи висунули коштовні РЛС-и з дальністю сканування в 300км настільки близько до ЛБЗ (до 40км)? Відповіді можуть бути наступні:
* перестала працювати дальня (300+) радіолокація (ДРЛО не літають);
* активізація української тактичної авіації на ЛБЗ;
* початок системної роботи систем 4го покоління для протидії носіям УМПК/КАБ, якій не треба аби носій ракети "повітря-повітря" (літак F-16) взагалі наближався до цілі на відстань спостереження бортової (носія) РЛС.
Я вважаю, що ці РЛС - це знак "відчаю" (читай - єдиний інструмент боротьби з системою 4го покоління, який є у засрашки). І це дуже добре.