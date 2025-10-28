"Примари" ГУР знищили дві РЛС і пускову установку С-300В окупантів в Донецькій області. ВIДЕО

Протягом останніх двох тижнів спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує системно знищувати російські засоби ППО на Донбасі.

У результаті чергових прицільних атак розвідники уражили дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот" та пускову установку 9А82 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Крім того, українські воїни ліквідували групу окупантів та знищили вантажівку КамАЗ, якою вони пересувалися.

