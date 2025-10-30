УКР
Дрони бригади "К-2" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО

20-та окрема бригада безпілотних систем "К-2" опублікувала відео, на якому показано знищення чергової групи російських загарбників та їхнього квадроцикла за допомогою FPV-дронів.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бригада "К-2" показала, як FPV-дронами збивають "Ланцет", "Молнію" та "ZALA". ВIДЕО

дрони (6226) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (4)
