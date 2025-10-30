Дрони бригади "К-2" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО
20-та окрема бригада безпілотних систем "К-2" опублікувала відео, на якому показано знищення чергової групи російських загарбників та їхнього квадроцикла за допомогою FPV-дронів.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
