378 1

Дроны бригады "К-2" уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО

20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2" опубликовала видео, на котором показано уничтожение очередной группы российских захватчиков и их квадроцикла с помощью FPV-дронов.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бригада "К-2" показала, как FPV-дронами сбивают "Ланцет", "Молнию" и "ZALA". ВИДЕО

 

дроны (5270) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (4)
