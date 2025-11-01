УКР
Окупант фільмує спалені тіла 8 загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, де окупант фільмує спалені тіла щонайменше 8 загарбників на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі військовий РФ показує, що після удару по ворожих позиціях по місцевості розкидані тіла загиблих окупантів та горить боєкомплект.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

армія рф (19280) знищення (8636) Донецька область (9981) Покровськ (902) Покровський район (1180)
+12
не КВНщик, а героїчна українська нація, КВНщик собі сидить в бункері й спокійно дивиться, як його друзі та партнери грабують Україну.
01.11.2025 15:04 Відповісти
+8
На жаль в мене фільм не працює
01.11.2025 14:51 Відповісти
+6
Это что за плеер такой дебильный? Видео не работает вообще на телефоне
01.11.2025 14:52 Відповісти
який милий фільмик
01.11.2025 14:48 Відповісти
Ви як це відео передивилися?
01.11.2025 15:26 Відповісти
3 рази
01.11.2025 17:05 Відповісти
Побачили *********, як Українці живуть, і здохли від заздрості!!
А вони вдерлися з радной говєні ….
01.11.2025 16:07 Відповісти
На жаль в мене фільм не працює
01.11.2025 14:51 Відповісти
теж
01.11.2025 14:55 Відповісти
Теж не зміг подивитися.
01.11.2025 16:37 Відповісти
Как же корёжит Кремлёвскую вертикаль, когда оказалось, что КВНнщик водит по губам КГБшнику и это видит весь мир.
01.11.2025 14:52 Відповісти
не КВНщик, а героїчна українська нація, КВНщик собі сидить в бункері й спокійно дивиться, як його друзі та партнери грабують Україну.
01.11.2025 15:04 Відповісти
Это что за плеер такой дебильный? Видео не работает вообще на телефоне
01.11.2025 14:52 Відповісти
і не тільки на телефоні...
01.11.2025 14:56 Відповісти
Плеєр норм. Там файл битий.
01.11.2025 15:08 Відповісти
То не плеер, то ХВайл скоріш за все "битий". Я завантажив та VLC крутнув то на секунду довше відео йде, потім кадр висить.
01.11.2025 16:55 Відповісти
відео не працює.
01.11.2025 14:58 Відповісти
Потім буде чим похвалитись - а я вижив! - в танку горів - броня за комір капала
01.11.2025 14:58 Відповісти
Ви як це відео передивилися?
01.11.2025 15:18 Відповісти
Тільки кадр - відео не рухається
01.11.2025 15:29 Відповісти
Відео не працює....
А шо Ви трупаків рашистів не бачили , з початку війни ?
01.11.2025 15:54 Відповісти
Згоріли кацапоїди. На роботі, місцевих грабували.
01.11.2025 15:56 Відповісти
В мене не стійка психіка. Думав подивлюсь відео і хоть трохи врівноважусь, але нажаль не виходить. Піду в телеграм подивлюсь у Мадяра пару роликів ****** дня.
01.11.2025 15:57 Відповісти
01.11.2025 16:44 Відповісти
Видео битое, не посмотреть..
01.11.2025 17:25 Відповісти
 
 