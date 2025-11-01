Окупант фільмує спалені тіла 8 загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис, де окупант фільмує спалені тіла щонайменше 8 загарбників на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі військовий РФ показує, що після удару по ворожих позиціях по місцевості розкидані тіла загиблих окупантів та горить боєкомплект.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
А вони вдерлися з радной говєні ….
А шо Ви трупаків рашистів не бачили , з початку війни ?