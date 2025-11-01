РУС
Оккупант снимает на видео сожженные тела 8 захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликовали видеозапись, где оккупант снимает сожженные тела, по меньшей мере, 8 захватчиков на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи военный РФ показывает, что после удара по вражеским позициям по местности разбросаны тела погибших оккупантов и горит боекомплект.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оккупант притворился мертвым, но это не помогло: операторы SIGNUM ликвидировали врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21118) уничтожение (8312) Донецкая область (11148) Покровск (865) Покровский район (1165)
Топ комментарии
+9
не КВНщик, а героїчна українська нація, КВНщик собі сидить в бункері й спокійно дивиться, як його друзі та партнери грабують Україну.
01.11.2025 15:04 Ответить
+5
На жаль в мене фільм не працює
01.11.2025 14:51 Ответить
+4
Это что за плеер такой дебильный? Видео не работает вообще на телефоне
01.11.2025 14:52 Ответить
який милий фільмик
01.11.2025 14:48 Ответить
Ви як це відео передивилися?
01.11.2025 15:26 Ответить
Побачили *********, як Українці живуть, і здохли від заздрості!!
А вони вдерлися з радной говєні ….
01.11.2025 16:07 Ответить
На жаль в мене фільм не працює
01.11.2025 14:51 Ответить
теж
01.11.2025 14:55 Ответить
Как же корёжит Кремлёвскую вертикаль, когда оказалось, что КВНнщик водит по губам КГБшнику и это видит весь мир.
01.11.2025 14:52 Ответить
не КВНщик, а героїчна українська нація, КВНщик собі сидить в бункері й спокійно дивиться, як його друзі та партнери грабують Україну.
01.11.2025 15:04 Ответить
Это что за плеер такой дебильный? Видео не работает вообще на телефоне
01.11.2025 14:52 Ответить
і не тільки на телефоні...
01.11.2025 14:56 Ответить
Плеєр норм. Там файл битий.
01.11.2025 15:08 Ответить
відео не працює.
01.11.2025 14:58 Ответить
Потім буде чим похвалитись - а я вижив! - в танку горів - броня за комір капала
01.11.2025 14:58 Ответить
Ви як це відео передивилися?
01.11.2025 15:18 Ответить
Тільки кадр - відео не рухається
01.11.2025 15:29 Ответить
Відео не працює....
А шо Ви трупаків рашистів не бачили , з початку війни ?
01.11.2025 15:54 Ответить
Згоріли кацапоїди. На роботі, місцевих грабували.
01.11.2025 15:56 Ответить
В мене не стійка психіка. Думав подивлюсь відео і хоть трохи врівноважусь, але нажаль не виходить. Піду в телеграм подивлюсь у Мадяра пару роликів ****** дня.
01.11.2025 15:57 Ответить
 
 