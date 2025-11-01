Оккупант снимает на видео сожженные тела 8 захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО 18+
В сети опубликовали видеозапись, где оккупант снимает сожженные тела, по меньшей мере, 8 захватчиков на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи военный РФ показывает, что после удара по вражеским позициям по местности разбросаны тела погибших оккупантов и горит боекомплект.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
А вони вдерлися з радной говєні ….
А шо Ви трупаків рашистів не бачили , з початку війни ?