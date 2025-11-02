УКР
Український воїн Павло Сівіцький переміг у турнірі ММА та зворушив зал: "Завтра їду на Покровськ". ВIДЕО

У суботу, 1 листопада, в Івано-Франківську відбувся вечір професійних змішаних єдиноборств MMA, організований лігами BFL та Hazard FC, в якому взяв участь український військовослужбовець Павло Сівіцький.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті спарингу, він переміг досвідченого бійця з Івано-Франківська Івана Сливінського, здобувши перемогу технічним нокаутом.

Після бою український боєць звернувся до глядачів та поділився історією своїх поранень, через які певний час не міг ходити.

"Я дуже щасливий, що сьогодні я тут. Після дуже важких поранень можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески. Два роки назад я не міг навіть ходити. Завтра я їду на Покровськ. Можливо, це мій останній бій. Дякую усім за підтримку", - сказав Сівіцький.

Глядачі зустріли промову Сівіцького оплесками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 143 боєзіткнення, 50 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

бокс (173) спорт (1656) Донецька область (9993) ЗСУ (8074) Покровськ (909) Покровський район (1189)
Топ коментарі
+17
Вітаємо Павла, як Українця і Патріота!!! Єрмак з міндічем, шурмою, гетьманцевим і татаровим, заздрять йому і нервово гризуть нігті!!!
Свято виборів невблаганно наближається, а з ним і маршрути на Ростов змінюються??!! Бакай їх чекає??
02.11.2025 13:28 Відповісти
+16
Вітаю! Героям Слава! Бажаю ще багато перемог як на ринзі, так і на війні! Натхнення! Хай щастить завжди!
02.11.2025 13:31 Відповісти
+14
Боже, бережи
02.11.2025 13:37 Відповісти
хай береже Бог усіх захисників!
02.11.2025 13:48 Відповісти
Вітаю! Героям Слава! Бажаю ще багато перемог як на ринзі, так і на війні! Натхнення! Хай щастить завжди!
02.11.2025 13:31 Відповісти
Є ше хлопці які кажуть - хто як не я
02.11.2025 13:34 Відповісти
Боже, бережи
02.11.2025 13:37 Відповісти
Могли б і встати після таких слів....
02.11.2025 13:39 Відповісти
Слава Украинскому народу!
02.11.2025 13:40 Відповісти
категорично не можна йти в бій з таким настроєм!!!!!
за україну не треба вмирати!
за україну треба нищити ворогів!!!!
02.11.2025 13:40 Відповісти
Диванні всіх навчать як треба йти в бій.
02.11.2025 14:35 Відповісти
Две трети сидящих у ринга подходит под мобилизацию
02.11.2025 13:46 Відповісти
Героический *******
02.11.2025 13:56 Відповісти
Тебе в якому домє барачного тіпа висрала орчиха-свиноматка?
02.11.2025 15:12 Відповісти
"після дуже важких поранень.."ніяких слідів на тілі))) та й на Покровськ його маршрут викликає великий сумнів...
02.11.2025 14:14 Відповісти
Думаю, это всё задумано так, чтобы "воодушевить" бедняков (ухилянтов) на подвиги, чтобы они себя чувствовали сцыкунами, если не пойдут под Покровск. А мажоры, полиция, прокуроры, военные пенсы 45+, ТЦК-шники и все остальные - это другое, они не должны воевать, они не обучены...
02.11.2025 14:25 Відповісти
Не кажи так! Попереду ще багато твоїх переможних боїв!
02.11.2025 14:32 Відповісти
Низький уклін вам Воїне
02.11.2025 15:14 Відповісти
 
 