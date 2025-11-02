Український воїн Павло Сівіцький переміг у турнірі ММА та зворушив зал: "Завтра їду на Покровськ". ВIДЕО

У суботу, 1 листопада, в Івано-Франківську відбувся вечір професійних змішаних єдиноборств MMA, організований лігами BFL та Hazard FC, в якому взяв участь український військовослужбовець Павло Сівіцький.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті спарингу, він переміг досвідченого бійця з Івано-Франківська Івана Сливінського, здобувши перемогу технічним нокаутом.

Після бою український боєць звернувся до глядачів та поділився історією своїх поранень, через які певний час не міг ходити.

"Я дуже щасливий, що сьогодні я тут. Після дуже важких поранень можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески. Два роки назад я не міг навіть ходити. Завтра я їду на Покровськ. Можливо, це мій останній бій. Дякую усім за підтримку", - сказав Сівіцький.

Глядачі зустріли промову Сівіцького оплесками.

