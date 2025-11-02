Павел Сивицкий победил в турнире ММА и тронул зал: "Завтра еду в Покровск". ВИДЕО

В субботу, 1 ноября, в Ивано-Франковске состоялся вечер профессиональных смешанных единоборств MMA, организованный лигами BFL и Hazard FC, в котором принял участие украинский военнослужащий Павел Сивицкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате спарринга он победил опытного бойца из Ивано-Франковска Ивана Сливинского, одержав победу техническим нокаутом.

После боя украинский боец обратился к зрителям и поделился историей своих ранений, из-за которых некоторое время не мог ходить.

"Я очень счастлив, что сегодня я здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду в Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо всем за поддержку", - сказал Павел Сивицкий.

Зрители встретили речь Сивицкого аплодисментами.

