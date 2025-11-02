РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
1 200 8

Павел Сивицкий победил в турнире ММА и тронул зал: "Завтра еду в Покровск". ВИДЕО

В субботу, 1 ноября, в Ивано-Франковске состоялся вечер профессиональных смешанных единоборств MMA, организованный лигами BFL и Hazard FC, в котором принял участие украинский военнослужащий Павел Сивицкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате спарринга он победил опытного бойца из Ивано-Франковска Ивана Сливинского, одержав победу техническим нокаутом.

После боя украинский боец обратился к зрителям и поделился историей своих ранений, из-за которых некоторое время не мог ходить.

"Я очень счастлив, что сегодня я здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду в Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо всем за поддержку", - сказал Павел Сивицкий.

Зрители встретили речь Сивицкого аплодисментами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 143 боестолкновения, 50 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

бокс (601) спорт (2463) Донецкая область (11160) ВСУ (7058) Покровск (872) Покровский район (1174)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаємо Павла, як Українця і Патріота!!! Єрмак з міндічем, шурмою, гетьманцевим і татаровим, заздрять йому і нервово гризуть нігті!!!
Свято виборів невблаганно наближається, а з ним і маршрути на Ростов змінюються??!! Бакай їх чекає??
показать весь комментарий
02.11.2025 13:28 Ответить
Вітаю! Героям Слава! Бажаю ще багато перемог як на ринзі, так і на війні! Натхнення! Хай щастить завжди!
показать весь комментарий
02.11.2025 13:31 Ответить
Є ше хлопці які кажуть - хто як не я
показать весь комментарий
02.11.2025 13:34 Ответить
Боже, бережи
показать весь комментарий
02.11.2025 13:37 Ответить
Могли б і встати після таких слів....
показать весь комментарий
02.11.2025 13:39 Ответить
Слава Украинскому народу!
показать весь комментарий
02.11.2025 13:40 Ответить
категорично не можна йти в бій з таким настроєм!!!!!
за україну не треба вмирати!
за україну треба нищити ворогів!!!!
показать весь комментарий
02.11.2025 13:40 Ответить
Две трети сидящих у ринга подходит под мобилизацию
показать весь комментарий
02.11.2025 13:46 Ответить
 
 