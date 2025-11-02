За сутки на фронте 143 боестолкновения, 50 вражеских штурмов отражено на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 1 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 143 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 3745 обстрелов, в том числе 101 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6295 дронов-камикадзе.

Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степовое Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, осуществил 184 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло три боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

"На Константиновском направлении противник осуществил 19 атак в районах Александро-Шультиного, Плещиевки, Русина Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток", - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лисовка, Сухой Яр, Зверовое, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи населенного пункта Новониколаевка.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Щербаки и Каменское.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале