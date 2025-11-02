УКР
За добу на фронті 143 боєзіткнення, 50 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 1 листопада 2025 року, на фронті було зафіксовано 143 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3745 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6295 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гуляйполе, Нечаївка, Малинівка, Степове Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 940 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 184 обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

"На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб інформує, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Новомиколаївка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Щербаки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

+1
Зрозуміло. Значить, напряму до самостійно обраних бригад через рекрутингові центри?
02.11.2025 09:03 Відповісти
І до ТЦК?
02.11.2025 08:41 Відповісти
Зрозуміло. Значить, напряму до самостійно обраних бригад через рекрутингові центри?
показати весь коментар
02.11.2025 09:03 Відповісти
А, тобто шукати куратора в телеграмі і палити автівки ЗСУ? Ти це хотіло сказати?
показати весь коментар
02.11.2025 09:52 Відповісти
Ще скажи що в 2019 не голосував за Зеленського.
Хоча, впевнений, ти напишеш що голосував проти Порошенка.
показати весь коментар
02.11.2025 10:07 Відповісти
топі придурку скажу,що я особисто спілкувався з Порошенко,і знаю цю людину з 2004 року.так що вибори 2019 це для мене не було вибором як таким - а давно усвідомленим фактом.кидаючи в жерло приготовленої ворогами України мясорубки - тим більш свідомих людей,кагал іде до своєї святої мети - знищення України.без зміни військово політичного керівництва не буде ніякої України - лиш планомірне знищення найкращих людей.от і все.
показати весь коментар
02.11.2025 10:12 Відповісти
На питання ти так і не відповів. Гаразд, до чого призведе Майдан зараз? Чи не буде це шикарним подарунком кацапам? Як гадаєш?
показати весь коментар
02.11.2025 10:14 Відповісти
а навіщо майдан ? в нас війна і державою зобовязані керувати військові а не квартальні клоуни мародери - простітутки.і не тіки політичні - а й саунні.репутація солдата в суспільстві сьогодні непорушна - і рейтинги саунних простітуток нікчемні.тим більше пройобів у шлюх куди більше чим права в даний час продовжувати займати посади.
показати весь коментар
02.11.2025 10:18 Відповісти
Ну так а як ти зібрався усунути Зеленського без Майдану? І до чого ти закликаєш, пишучи ;пора вставати;?
показати весь коментар
02.11.2025 10:20 Відповісти
Гуляй ото. І скажу так- наголосував- жери тепер. Автомат в руки і захищати Україну.
показати весь коментар
02.11.2025 10:25 Відповісти
 
 