2 479 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 143 670 осіб (+940 за добу), 11 316 танків, 34 162 артсистеми, 23 525 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищена автівка РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 143 670 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 143 670 (+940) осіб 
  • танків - 11 316 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 23 525 (+4) од.
  • артилерійських систем - 34 162 (+25) од.
  • РСЗВ - 1 534 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 235 (+0) од.
  • літаків - 428 (+0) од.
  • гелікоптерів - 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 77 052 (+348) од.
  • крилаті ракети - 3 917 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 290 (+121) од.
  • спеціальна техніка - 3 987 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

+10
Минув 4274 день москальсько-української війни.
150! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Танки 0, ББМ мінімум, арта та логістика норм.
БПЛА перевалили за 77000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 142000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 143 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
показати весь коментар
02.11.2025 08:39 Відповісти
+5
показати весь коментар
02.11.2025 08:42 Відповісти
+3
Попри шалений наступ москалів на Покровськ,кількість ваньок більше 1000 за добу давно вже не перевалювала( Можливо через складнощі підтвердження,або...
показати весь коментар
02.11.2025 08:30 Відповісти
