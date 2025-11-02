Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 143 670 осіб (+940 за добу), 11 316 танків, 34 162 артсистеми, 23 525 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 143 670 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 143 670 (+940) осіб
- танків - 11 316 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 23 525 (+4) од.
- артилерійських систем - 34 162 (+25) од.
- РСЗВ - 1 534 (+0) од.
- засоби ППО - 1 235 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 77 052 (+348) од.
- крилаті ракети - 3 917 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 66 290 (+121) од.
- спеціальна техніка - 3 987 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
150! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Танки 0, ББМ мінімум, арта та логістика норм.
БПЛА перевалили за 77000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 142000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 143 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.