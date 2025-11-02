Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 143 670 человек (+940 за сутки), 11 316 танков, 34 162 артсистемы, 23 525 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 143 670 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 143 670 (+940) человек
- танков - 11 316 (+0) ед.
- боевых бронированных машин - 23 525 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 34 162 (+25) ед.
- РСЗО - 1 534 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 235 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 052 (+348) ед.
- крылатые ракеты - 3 917 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 66 290 (+121) ед.
- специальная техника - 3 987 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
150! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Танки 0, ББМ мінімум, арта та логістика норм.
БПЛА перевалили за 77000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 142000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 143 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.