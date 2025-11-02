Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 143 670 человек (+940 за сутки), 11 316 танков, 34 162 артсистемы, 23 525 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 143 670 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 143 670 (+940) человек

танков - 11 316 (+0) ед.

боевых бронированных машин - 23 525 (+4) ед.

артиллерийских систем - 34 162 (+25) ед.

РСЗО - 1 534 (+0) ед.

средства ПВО - 1 235 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 052 (+348) ед.

крылатые ракеты - 3 917 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 66 290 (+121) ед.

специальная техника - 3 987 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

