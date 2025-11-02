РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 143 670 человек (+940 за сутки), 11 316 танков, 34 162 артсистемы, 23 525 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтоженный автомобиль РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 143 670 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 143 670 (+940) человек
  • танков - 11 316 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 525 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 34 162 (+25) ед.
  • РСЗО - 1 534 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1 235 (+0) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 052 (+348) ед.
  • крылатые ракеты - 3 917 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 66 290 (+121) ед.
  • специальная техника - 3 987 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (21128) Генштаб ВС (7169) ликвидация (4138)
Попри шалений наступ москалів на Покровськ,кількість ваньок більше 1000 за добу давно вже не перевалювала( Можливо через складнощі підтвердження,або...
02.11.2025 08:30 Ответить
А может бородатые без усов не хотят убивать своих, неисключено!
02.11.2025 08:33 Ответить
Мало, мало, думаю 300 тысяч обрезанных жителей Украины будут воевать лучше чем голодные украинские мальчики которым многожёнцы жить не давали…
02.11.2025 08:31 Ответить
Минув 4274 день москальсько-української війни.
150! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Танки 0, ББМ мінімум, арта та логістика норм.
БПЛА перевалили за 77000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 142000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 143 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
02.11.2025 08:39 Ответить
02.11.2025 08:42 Ответить
Самара лядь, ти наступна.
02.11.2025 08:47 Ответить
 
 