Контрольний постріл у голову окупанту: боєць ССО показав бій у Покровську. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці ССО ведуть вуличні бої з окупантами у Покровську на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

На знятому відео від першого лиця видно, як в результаті двобою український військовий робить контрольний постріл в голову окупанту.

У результаті - загарбник ліквідований.

