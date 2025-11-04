УКР
Контрольний постріл у голову окупанту: боєць ССО показав бій у Покровську. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці ССО ведуть вуличні бої з окупантами у Покровську на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України

На знятому відео від першого лиця видно, як в результаті двобою український військовий робить контрольний постріл в голову окупанту.

У результаті - загарбник ліквідований.

Правильно зробив боєць - вірити не можна ані кацапам, ані зеленим гнидам.
показати весь коментар
04.11.2025 19:50 Відповісти
і відео потрібно відіслати з його телефону його орко самці.
показати весь коментар
04.11.2025 19:51 Відповісти
Вона возрадуЄЦЦА, бо ***** за алкаша бабла підкине на бЄлую ладу
показати весь коментар
04.11.2025 19:58 Відповісти
В нього самець! Це ж підари
показати весь коментар
04.11.2025 20:03 Відповісти
так ми ж повинні за них порадіти щастля їм і здоровля! і кіло пєльмєнь
показати весь коментар
04.11.2025 20:07 Відповісти
Я думаю-це зайве.Нехай ним лисички та собачки поласують,а орчисі -х@й в ср@ку від її чурки-коханця,а не "гробові".
показати весь коментар
04.11.2025 20:04 Відповісти
а над ними поприкалуваться?
показати весь коментар
04.11.2025 20:09 Відповісти
Прикол буде тоді,коли Ахмед буде п@здити орчиху за те,що не отримала"гробові" за Ваньку.
показати весь коментар
04.11.2025 20:15 Відповісти
Буданов теж зелений, не віриш?🥴
показати весь коментар
04.11.2025 20:21 Відповісти
Вірю і у листи Буданова прикордонникам для виїзду хабарників за кордон, і у його прокацапленого оборзілого співмешканця Гогілашвілі. А про кишенькового зеленого цуцика за викликом Малюка лише глухий не чув.
показати весь коментар
04.11.2025 20:47 Відповісти
Іконка з портретом пукіна, вона як оберіг.
показати весь коментар
04.11.2025 20:17 Відповісти
Я розумію такі дії воїна і емоції дописувачів під відео.
Але такі відео не можна оприлюднювати, бо це потім може бути використано проти нашого бійця на міжнародному рівні. Згадайте справу Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років увʼязнення!
показати весь коментар
04.11.2025 20:20 Відповісти
То був не полонений - нема проблем
показати весь коментар
04.11.2025 20:27 Відповісти
Ознайомтеся з прописаними ратифікованими звичаями та правилами ведення війни. Також гадаю що не варто оприлюднювати відео як бійці чи дронарі добивають поранених ворогів. Вигуки що таке ж витворяють москалі ставить знак рівності між українським бійцем та кацапом.
показати весь коментар
04.11.2025 20:50 Відповісти
А що це за девайс в нашого, бачу лише фрагмент стовбура, на калаш наче не схоже. Щось іноземне?
показати весь коментар
04.11.2025 20:51 Відповісти
AR-ка
показати весь коментар
04.11.2025 21:14 Відповісти
 
 