5 661 16
Контрольний постріл у голову окупанту: боєць ССО показав бій у Покровську. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці ССО ведуть вуличні бої з окупантами у Покровську на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
На знятому відео від першого лиця видно, як в результаті двобою український військовий робить контрольний постріл в голову окупанту.
У результаті - загарбник ліквідований.
Топ коментарі
+11 Luka Lukich #363772
показати весь коментар04.11.2025 19:50 Відповісти Посилання
+7 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар04.11.2025 20:03 Відповісти Посилання
+5 Грицько Злий
показати весь коментар04.11.2025 19:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але такі відео не можна оприлюднювати, бо це потім може бути використано проти нашого бійця на міжнародному рівні. Згадайте справу Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років увʼязнення!