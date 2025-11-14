Безпілотники атакували нафтовий термінал у Новоросійську: виникла пожежа на великому експортному хабі. ВIДЕО

У ніч проти 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють BBC та російські телеграм-канали.

Як зазначається,  про атаку  безпілотників на регіон повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Зокрема відомо,  що  в результаті удару українських безпілотників пошкодження отримала нафтобаза в перевалочному комплексі "Шесхаріс" (він знаходиться в Новоросійському морському порту).

Екстрені служби також пишуть, що "пошкоджень зазнали берегові споруди". Вони додають, що, "за попередньою інформацією, постраждалих немає".

Разом з тим, оперативний штаб також пише, що в Новоросійську фрагменти безпілотника потрапили у квартиру, розташовану на четвертому поверсі, в декількох квартирах вибито скло.

"Постраждав чоловік, його госпіталізували і надають необхідну медичну допомогу", — заявляє оперштаб.

Фрагменти дрона також пошкодили два багатоквартирні будинки висотою в п'ять і 16 поверхів, там вибиті вікна, повідомляє оперштаб.

Що відомо про перевалочний комплекс "Шесхаріс

Російська компанія "Нефтеавтоматика" пише на своєму сайті, що "перевалочний комплекс "Шесхаріс" — один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевантаження нафти і нафтопродуктів на півдні РФ". Комплекс належить "Чорномортранснефті" - дочірній компанії "Транснефті".

Він використовується для прийому, зберігання і відвантаження нафти і нафтопродуктів на експорт, а також для постачання нафти на заводи Краснодарського краю. Це кінцева точка магістральних нафтопроводів "Транснефті" в регіоні.

Має дві промислові (пром) майданчики: "Грушова" та "Шесхаріс", вони з’єднані технологічним тунелем довжиною ~ 3,3 км.

На майданчику "Грушова" - великий резервуарний парк: саме там встановили нові сталеві резервуари, замінивши старі залізобетонні.

Нові резервуари: об’єм (РВСП-30 000), призначені для нафти та світлих нафтопродуктів, мають купольні дахи та понтони всередині, щоб мінімізувати випаровування.

Система безпеки: резервуари обладнані системою автоматичного пожежогасіння та захисними бетонними каре на випадок розливу.

Продуктивність та потужність:

  • За даними PortNews, в минулому планувалося значне збільшення експорту через цей термінал - до приблизно 20 млн тонн нафтопродуктів із 2018 року. 

  • Комплекс має великий резервуарний парк (наприклад, на майданчику "Грушова") і розвинену трубопровідну мережу (~ 92 км труб) для перевалки.

Комплекс відіграє стратегічну роль у експорті нафти/нафтопродуктів - це одне з ключових місць для вивантаження через Новоросійськ.  Через "Шесхаріс" можуть йти великі потоки нафти як російської, так і, можливо, з інших джерел (наприклад, з трубопроводів).

А де ж фламінго, падла міндозелена? Чому дрони?
14.11.2025 06:21 Відповісти
"Постраждав чоловік ..." - невірно ... треба писати - "Постраждав росіянец ..."
14.11.2025 06:35 Відповісти
Історична назва - московит
14.11.2025 08:05 Відповісти
А де ж фламінго, падла міндозелена? Чому дрони?
14.11.2025 06:21 Відповісти
Тому що підірвати резервуар з паливом для красивої картинки може і дрон-дринчак.
А фламінги то чисто щоб заробляти.
14.11.2025 12:32 Відповісти
это не нефтяной терминал, цвет пламени и цвет дыма говорят о том что скорее всего горит ракетное топлива, проскакивало сообщение о том что якобы удар был по ПВО, похоже правда
14.11.2025 15:17 Відповісти
так, це саме відео влучання по ППО, а по терміналу інше відео
14.11.2025 17:12 Відповісти
Жир😎
14.11.2025 06:27 Відповісти
вяліка раssея,але ми дістанемо скрізь💥
14.11.2025 06:34 Відповісти
Кубань це Україна
14.11.2025 06:57 Відповісти
"Постраждав чоловік ..." - невірно ... треба писати - "Постраждав росіянец ..."
14.11.2025 06:35 Відповісти
Історична назва - московит
14.11.2025 08:05 Відповісти
Мокша или Мокшанец
14.11.2025 12:10 Відповісти
Може бути Ерзя, Мєря, Марі, Мансі, Мещера, Мордва, Удмурт, Чудь, Іжора, Коряк, Чуваш, Угор та хер знає скільке ще чисто "слов,янських" народів
14.11.2025 14:20 Відповісти
Перед "росіянец" завжди треба вказувати "так званий".
14.11.2025 08:28 Відповісти
Постраждала одна тварина
14.11.2025 16:24 Відповісти
На Укр НЕТі зявилася інфа, що попри бомбардування НПЗ рашка змогла відновити переробку нафти.. То тут щось вже підозри є, чи не мають на НПЗ місця орки, де іммітується великий армагадец... Знищуються установки первиної переробки, нашими БПЛА, а обладнання явно не рашистське... тут Китай допоможе або фірми прокладки з ЄС..Але всеодно швидко поновлюють розбите..
14.11.2025 07:51 Відповісти
Да,кацапи муляжі нпз понаставляли,жгі ісчр😁😁
14.11.2025 08:05 Відповісти
Трохи не так. По-перше, у московитів був надлишок виробничих потужностей, завдяки чому вони десь 15-20 відсотків продуктів продавали. Зараз продаж бензину та інших нафтопродуктів повністю заборонений. По-друге, вони посилили навантаження на вціліли установки і заборонили їх поточний ремонт, що по суті приведе до їх скорішого виведення з ладу. Ось вам і компенсація тих втрат, про які говорили наші. Кореспонденти часто трактують почуте як їм заманеться.
14.11.2025 08:07 Відповісти
14.11.2025 08:59 Відповісти
"Это ужас какой-то!" - аякже, це ж не так "весело" як "сафарі" на українців і вбивства ні в чому не винних дітей щоночі
14.11.2025 10:55 Відповісти
До попи дверці.
14.11.2025 12:32 Відповісти
Білорусь збільшила постачання нафтопродуктів переробки до рф у понад чотири рази!
14.11.2025 14:54 Відповісти
Это все до дупы пока ракеты не полетят. Потушат пожар и завтра заново добыча пойдет
14.11.2025 20:10 Відповісти
 
 