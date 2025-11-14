Безпілотники атакували нафтовий термінал у Новоросійську: виникла пожежа на великому експортному хабі. ВIДЕО

У ніч проти 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють BBC та російські телеграм-канали.

Як зазначається, про атаку безпілотників на регіон повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Зокрема відомо, що в результаті удару українських безпілотників пошкодження отримала нафтобаза в перевалочному комплексі "Шесхаріс" (він знаходиться в Новоросійському морському порту).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Екстрені служби також пишуть, що "пошкоджень зазнали берегові споруди". Вони додають, що, "за попередньою інформацією, постраждалих немає".

Разом з тим, оперативний штаб також пише, що в Новоросійську фрагменти безпілотника потрапили у квартиру, розташовану на четвертому поверсі, в декількох квартирах вибито скло.

"Постраждав чоловік, його госпіталізували і надають необхідну медичну допомогу", — заявляє оперштаб.

Фрагменти дрона також пошкодили два багатоквартирні будинки висотою в п'ять і 16 поверхів, там вибиті вікна, повідомляє оперштаб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цієї ночі ЗСУ уразили кілька десятків об’єктів на території РФ і ТОТ, - Генштаб. ВIДЕО

Що відомо про перевалочний комплекс "Шесхаріс

Російська компанія "Нефтеавтоматика" пише на своєму сайті, що "перевалочний комплекс "Шесхаріс" — один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевантаження нафти і нафтопродуктів на півдні РФ". Комплекс належить "Чорномортранснефті" - дочірній компанії "Транснефті".

Він використовується для прийому, зберігання і відвантаження нафти і нафтопродуктів на експорт, а також для постачання нафти на заводи Краснодарського краю. Це кінцева точка магістральних нафтопроводів "Транснефті" в регіоні.

Має дві промислові (пром) майданчики: "Грушова" та "Шесхаріс", вони з’єднані технологічним тунелем довжиною ~ 3,3 км.

На майданчику "Грушова" - великий резервуарний парк: саме там встановили нові сталеві резервуари, замінивши старі залізобетонні.

Нові резервуари: об’єм (РВСП-30 000), призначені для нафти та світлих нафтопродуктів, мають купольні дахи та понтони всередині, щоб мінімізувати випаровування.

Система безпеки: резервуари обладнані системою автоматичного пожежогасіння та захисними бетонними каре на випадок розливу.

Продуктивність та потужність:

За даними PortNews, в минулому планувалося значне збільшення експорту через цей термінал - до приблизно 20 млн тонн нафтопродуктів із 2018 року.

Комплекс має великий резервуарний парк (наприклад, на майданчику "Грушова") і розвинену трубопровідну мережу (~ 92 км труб) для перевалки.

Комплекс відіграє стратегічну роль у експорті нафти/нафтопродуктів - це одне з ключових місць для вивантаження через Новоросійськ. Через "Шесхаріс" можуть йти великі потоки нафти як російської, так і, можливо, з інших джерел (наприклад, з трубопроводів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБС уразили Феодосійський морський нафтовий термінал та базу зберігання БпЛА "Оріон" у Криму