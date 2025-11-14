Вибух заблокував Транссибірську магістраль, яку РФ використовує для поставки боєприпасів, - ГУР. ВIДЕО

У Хабаровському краї РФ внаслідок вибуху заблоковано рух вантажів по Транссибірській магістралі.

Відео операції оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Вибух пролунав 13 листопада біля населеного пункту Сосновка.

Транссибірська магістраль є ключовою залізничною артерією Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.

Також дивіться: Рух опору спалив вежі зв’язку та релейну шафу в РФ — ускладнено військові перевезення, - ГУР. ВIДЕО

Внаслідок операції під укіс пішов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.

"Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.



Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!" - підсумували там.

Також читайте: Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО