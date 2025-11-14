Вибух заблокував Транссибірську магістраль, яку РФ використовує для поставки боєприпасів, - ГУР. ВIДЕО
У Хабаровському краї РФ внаслідок вибуху заблоковано рух вантажів по Транссибірській магістралі.
Відео операції оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вибух пролунав 13 листопада біля населеного пункту Сосновка.
Транссибірська магістраль є ключовою залізничною артерією Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.
Внаслідок операції під укіс пішов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.
"Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.
Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!" - підсумували там.
Ще з 2014року говорю - хочеш знищити ********* - підривай мости Транс-Сибу через річки Сибіру (+ також автомобільні).
Це ще не мости і не західний і центральний Сибір - але початок гарний.
Очікуємо продовження банкету...
При чому з дуже великим зарядом.
Маленький заряд, на рівному перегоні - полагодять за кілька днів.
Ще й скажуть, що "операція готувалась кілька місяців" та дадуть "героя" трьом генералам?
От якщо би підірвали міст, або тунель...
Ви дуже оптимістичні.
Сам був очевидцем, коли після трощі товарняка на перегоні в Одеській області, із зігнутими спираллю рельсами на відстані десь до кілометра, і розпаханим вщент насипом, перший потяг через перегон пройшов десь через 15 годин, а за добу вже було відновлено двоколійний рух потягів.
На порівнюйте транс-сіб з одещиною.
Відтак - через дві доби логістика відновиться.
Неприємно, але абсолютно некритично.
Це що, зуби заговорюють?
Редактори!!!
Вже давним давно розблокували той Транссіб!!!
Забирайте цю хрінь.