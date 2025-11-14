УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11090 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вибухи у Росії
13 093 49

Вибух заблокував Транссибірську магістраль, яку РФ використовує для поставки боєприпасів, - ГУР. ВIДЕО

У Хабаровському краї РФ внаслідок вибуху заблоковано рух вантажів по Транссибірській магістралі.

Відео операції оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Вибух пролунав 13 листопада біля населеного пункту Сосновка.

Транссибірська магістраль є ключовою залізничною артерією Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.

Також дивіться: Рух опору спалив вежі зв’язку та релейну шафу в РФ — ускладнено військові перевезення, - ГУР. ВIДЕО

Внаслідок операції під укіс пішов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.

"Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.

Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!" - підсумували там.

Також читайте: Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО

Автор: 

вибух (4723) залізниця (1730) росія (70228) ГУР (887)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Ямальський хрест чекає
показати весь коментар
14.11.2025 15:03 Відповісти
+20
ну то добре...а деж всеж таки миндич???
показати весь коментар
14.11.2025 15:04 Відповісти
+16
На день роботи. Максимум. Мости підривати треба, а не колії.
показати весь коментар
14.11.2025 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ямальський хрест чекає
показати весь коментар
14.11.2025 15:03 Відповісти
зачекався вже той хрест
показати весь коментар
14.11.2025 15:05 Відповісти
Дуже далеко. Але удар по ньому буде таким же успіхом як і операція Павутина.
показати весь коментар
14.11.2025 15:18 Відповісти
а там багато не треба закладати все під тиском, а є.бане так що чорт у москві почує!
показати весь коментар
14.11.2025 15:48 Відповісти
Кажуть, що той чорт у москві з весни не з'являється, никається на Валдаї!
показати весь коментар
15.11.2025 03:40 Відповісти
то що треба!
показати весь коментар
14.11.2025 15:03 Відповісти
ну то добре...а деж всеж таки миндич???
показати весь коментар
14.11.2025 15:04 Відповісти
Деркач, як бувалий, лампічить нові макументи для своїх агентів, що гадили яйцесайному в штани!?!
показати весь коментар
14.11.2025 15:07 Відповісти
у Катарі.
показати весь коментар
14.11.2025 15:11 Відповісти
Так писали ж, що в ІзГаїлі пузо гріє на Середземному морі.
показати весь коментар
14.11.2025 15:15 Відповісти
ця інфа назагал...Скоріш за все він у Ницці...Недаремно гнида летить у Францію...
показати весь коментар
14.11.2025 15:23 Відповісти
Це яка , бо сонцесяйна до Італії полетіла ?
показати весь коментар
14.11.2025 21:07 Відповісти
Якщо думаєш що це він транссіб підірвав , то ти неправий ((
показати весь коментар
14.11.2025 21:06 Відповісти
В ***** у кацапідарських ботів стирчить.
Перевір, чи часом не в тебе?
показати весь коментар
14.11.2025 23:23 Відповісти
Мабуть, це деркачовські КабМіндічі почали діяти?!?!
показати весь коментар
14.11.2025 15:05 Відповісти
"штурмовиє ночі спасска, волочаєвськіє дні!" ))
показати весь коментар
14.11.2025 15:08 Відповісти
Ну нарешті - перша ластівка - почалося.
Ще з 2014року говорю - хочеш знищити ********* - підривай мости Транс-Сибу через річки Сибіру (+ також автомобільні).
Це ще не мости і не західний і центральний Сибір - але початок гарний.
Очікуємо продовження банкету...
показати весь коментар
14.11.2025 15:15 Відповісти
Взривати потяги треба з таким розрахунком, щоб підрив вагонів був у туннелях.
показати весь коментар
14.11.2025 16:23 Відповісти
І на мостах....
При чому з дуже великим зарядом.
показати весь коментар
14.11.2025 16:28 Відповісти
Дурнуваті понти. Ще й з відео. Диверсійну роботу треба робити у тиші. Добре хоч виконаців не показали...
показати весь коментар
14.11.2025 15:20 Відповісти
а що ж того відео має користь для фсб ? Те що очерет зняли десь під Фастовом і пакетик на шматку рельси сфоткали ?
показати весь коментар
14.11.2025 21:10 Відповісти
Рейки на транссибі всі старі гнилі. В багатьох місцях можно побачити маркування -1931 -1933 рр. Порушити роботу цього лайна досить не складно. Під кожним стовбом вертухая не поставиш.
показати весь коментар
14.11.2025 15:23 Відповісти
Нормальна якість якщо за століття не стерлася .
показати весь коментар
14.11.2025 21:12 Відповісти
Буданга спасає рядово...., ой чотирежди ухилянта, запускаючи димову завісу, для відволікання уваги від Міндічгейта, про диверсії на залізниці під Хабаровськом. Так, офігенно це вплине на ситуацію під Покровськом.
показати весь коментар
14.11.2025 15:28 Відповісти
На день роботи. Максимум. Мости підривати треба, а не колії.
показати весь коментар
14.11.2025 15:29 Відповісти
при наличии жел-дор-бата на час...
показати весь коментар
14.11.2025 15:34 Відповісти
Мости, за звичай, посилено охороняються, якщо Ви не знали.
показати весь коментар
15.11.2025 01:08 Відповісти
мост бы подорвать...
показати весь коментар
14.11.2025 15:33 Відповісти
не один, а мінімум 3 і на великих рчках. лєна, єнісей, іртиш.
показати весь коментар
14.11.2025 19:59 Відповісти
Для кацапів нажаль це лише маленька незручність ненадовго.
показати весь коментар
14.11.2025 15:39 Відповісти
Це х.ня..відновлять таке за пару годин, ось чому немає діверсій дійсно на стратегічних ділянках?Наприклад на -Ямальському нафтогазовому хресті, якщо там закласти таке то вибух буде неймовірний, адже газопроводи там під високим тиском знаходяться!Це місце перетину 17 магістральних газопроводів які транспортують газ з Ямало-Ненецького округу. Цей округ дає 90% всього видобутку газу в рф. Через це місце, розмірами 300*300 метрів, проходить майже весь газ, що транспортується з регіону. Але зрадник Зе ніколи не віддасть наказ ГУР таке вчинити!
показати весь коментар
14.11.2025 15:44 Відповісти
На жаль, НЕ ВРАЖАЄ!
Маленький заряд, на рівному перегоні - полагодять за кілька днів.
Ще й скажуть, що "операція готувалась кілька місяців" та дадуть "героя" трьом генералам?
От якщо би підірвали міст, або тунель...
показати весь коментар
14.11.2025 15:51 Відповісти
"Кілька днів"???
Ви дуже оптимістичні.
Сам був очевидцем, коли після трощі товарняка на перегоні в Одеській області, із зігнутими спираллю рельсами на відстані десь до кілометра, і розпаханим вщент насипом, перший потяг через перегон пройшов десь через 15 годин, а за добу вже було відновлено двоколійний рух потягів.
показати весь коментар
14.11.2025 17:48 Відповісти
Я враховую те, що ця подія могла скластися десь за "тищу кілометрів" від найближчого депо, де є зайві рейки та шпали.
На порівнюйте транс-сіб з одещиною.
показати весь коментар
14.11.2025 21:43 Відповісти
Ну ОК, додамо ще добу на логістику.
Відтак - через дві доби логістика відновиться.
Неприємно, але абсолютно некритично.
показати весь коментар
14.11.2025 23:55 Відповісти
Ну это мелочь, чинится за полчаса ,мосты надо подрывать к Бениной матери, от то уже хрен быстро починишь...
показати весь коментар
14.11.2025 16:00 Відповісти
Мости і тонелі охороняють, але якщо хоча б один поїзд пішов під лткос, то це добре.
показати весь коментар
14.11.2025 21:02 Відповісти
Прикольно, але це затримає рух максимум на сутки.
показати весь коментар
14.11.2025 16:17 Відповісти
згодна з попереднім доповідачем..., підривати треба тунелі або мости..., такі споруди так просто не відновиш, за пару діб точно не впораєшся..., було б супер, якщо була б серія вибухів..., типу, відкрита ділянка, потім міст , потім тунель..., але це вже фентезі з бойовиків типу американських, це тільки там епічно все вибухає..., а операції в реалі набагато скромніші...
показати весь коментар
14.11.2025 16:49 Відповісти
в Уральських горах, по дорозі залізницею до Омська, є цікаве місце для наших далекобійних засобів ураження, де рейкове полотно з кількасот метрів, а може й кілька кілометрів, прокладено майже у повітрі, на страшній висоті, просто на височенних опорах.. у тій місцевості, якщо вдало підірвати, відремонтувати залізницю буде дуууууже довго і дуже проблемно...
показати весь коментар
14.11.2025 17:41 Відповісти
Адин ньюанс: за сколько дней его ЖВ раиси починят?
показати весь коментар
14.11.2025 17:43 Відповісти
Що там з Міндічем?
Це що, зуби заговорюють?
показати весь коментар
14.11.2025 19:29 Відповісти
такими новинами відволікають від головного корупціонера зельонкіна
показати весь коментар
14.11.2025 20:03 Відповісти
Такие взрывы рельсов чинятся в течение пары часов. А если днем - то и часа хватит.
показати весь коментар
14.11.2025 20:47 Відповісти
Такое нраиицца. Давно пора 💪❤️❤️❤️
показати весь коментар
14.11.2025 21:31 Відповісти
Бог у поміч
показати весь коментар
15.11.2025 11:18 Відповісти
Ця "новина" висить вже третю добу на "лєнтє"!!!
Редактори!!!
Вже давним давно розблокували той Транссіб!!!
Забирайте цю хрінь.
показати весь коментар
16.11.2025 09:04 Відповісти
 
 