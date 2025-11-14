РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12263 посетителя онлайн
Новости Видео Взрывы в россии
13 093 49

Взрыв заблокировал Транссибирскую магистраль, которую РФ использует для поставки боеприпасов, - ГУР. ВИДЕО

В Хабаровском крае РФ в результате взрыва заблокировано движение грузов по Транссибирской магистрали.

Видео операции обнародовала пресс-служба Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Взрыв прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка.

Транссибирская магистраль является ключевой железнодорожной артерией России, используемой для поставки оружия и боеприпасов, в частности полученных с территории КНДР.

Смотрите также: Движение сопротивления сожгло вышки связи и релейный шкаф в РФ — затруднены военные перевозки, - ГУР. ВИДЕО

В результате операции под откос ушел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно.

"Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами.

Работа по демонтажу логистических возможностей врага продолжается!" - подытожили там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Сахалине произошел взрыв на ТЭЦ - десятки населенных пунктов РФ без света. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6911) железная дорога (1472) россия (97730) ГУР (810)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Ямальський хрест чекає
показать весь комментарий
14.11.2025 15:03 Ответить
+20
ну то добре...а деж всеж таки миндич???
показать весь комментарий
14.11.2025 15:04 Ответить
+16
На день роботи. Максимум. Мости підривати треба, а не колії.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ямальський хрест чекає
показать весь комментарий
14.11.2025 15:03 Ответить
зачекався вже той хрест
показать весь комментарий
14.11.2025 15:05 Ответить
Дуже далеко. Але удар по ньому буде таким же успіхом як і операція Павутина.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:18 Ответить
а там багато не треба закладати все під тиском, а є.бане так що чорт у москві почує!
показать весь комментарий
14.11.2025 15:48 Ответить
Кажуть, що той чорт у москві з весни не з'являється, никається на Валдаї!
показать весь комментарий
15.11.2025 03:40 Ответить
то що треба!
показать весь комментарий
14.11.2025 15:03 Ответить
ну то добре...а деж всеж таки миндич???
показать весь комментарий
14.11.2025 15:04 Ответить
Деркач, як бувалий, лампічить нові макументи для своїх агентів, що гадили яйцесайному в штани!?!
показать весь комментарий
14.11.2025 15:07 Ответить
у Катарі.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:11 Ответить
Так писали ж, що в ІзГаїлі пузо гріє на Середземному морі.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:15 Ответить
ця інфа назагал...Скоріш за все він у Ницці...Недаремно гнида летить у Францію...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:23 Ответить
Це яка , бо сонцесяйна до Італії полетіла ?
показать весь комментарий
14.11.2025 21:07 Ответить
Якщо думаєш що це він транссіб підірвав , то ти неправий ((
показать весь комментарий
14.11.2025 21:06 Ответить
В ***** у кацапідарських ботів стирчить.
Перевір, чи часом не в тебе?
показать весь комментарий
14.11.2025 23:23 Ответить
Мабуть, це деркачовські КабМіндічі почали діяти?!?!
показать весь комментарий
14.11.2025 15:05 Ответить
"штурмовиє ночі спасска, волочаєвськіє дні!" ))
показать весь комментарий
14.11.2025 15:08 Ответить
Ну нарешті - перша ластівка - почалося.
Ще з 2014року говорю - хочеш знищити ********* - підривай мости Транс-Сибу через річки Сибіру (+ також автомобільні).
Це ще не мости і не західний і центральний Сибір - але початок гарний.
Очікуємо продовження банкету...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:15 Ответить
Взривати потяги треба з таким розрахунком, щоб підрив вагонів був у туннелях.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:23 Ответить
І на мостах....
При чому з дуже великим зарядом.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:28 Ответить
Дурнуваті понти. Ще й з відео. Диверсійну роботу треба робити у тиші. Добре хоч виконаців не показали...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:20 Ответить
а що ж того відео має користь для фсб ? Те що очерет зняли десь під Фастовом і пакетик на шматку рельси сфоткали ?
показать весь комментарий
14.11.2025 21:10 Ответить
Рейки на транссибі всі старі гнилі. В багатьох місцях можно побачити маркування -1931 -1933 рр. Порушити роботу цього лайна досить не складно. Під кожним стовбом вертухая не поставиш.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:23 Ответить
Нормальна якість якщо за століття не стерлася .
показать весь комментарий
14.11.2025 21:12 Ответить
Буданга спасає рядово...., ой чотирежди ухилянта, запускаючи димову завісу, для відволікання уваги від Міндічгейта, про диверсії на залізниці під Хабаровськом. Так, офігенно це вплине на ситуацію під Покровськом.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:28 Ответить
На день роботи. Максимум. Мости підривати треба, а не колії.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:29 Ответить
при наличии жел-дор-бата на час...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:34 Ответить
Мости, за звичай, посилено охороняються, якщо Ви не знали.
показать весь комментарий
15.11.2025 01:08 Ответить
мост бы подорвать...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:33 Ответить
не один, а мінімум 3 і на великих рчках. лєна, єнісей, іртиш.
показать весь комментарий
14.11.2025 19:59 Ответить
Для кацапів нажаль це лише маленька незручність ненадовго.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:39 Ответить
Це х.ня..відновлять таке за пару годин, ось чому немає діверсій дійсно на стратегічних ділянках?Наприклад на -Ямальському нафтогазовому хресті, якщо там закласти таке то вибух буде неймовірний, адже газопроводи там під високим тиском знаходяться!Це місце перетину 17 магістральних газопроводів які транспортують газ з Ямало-Ненецького округу. Цей округ дає 90% всього видобутку газу в рф. Через це місце, розмірами 300*300 метрів, проходить майже весь газ, що транспортується з регіону. Але зрадник Зе ніколи не віддасть наказ ГУР таке вчинити!
показать весь комментарий
14.11.2025 15:44 Ответить
На жаль, НЕ ВРАЖАЄ!
Маленький заряд, на рівному перегоні - полагодять за кілька днів.
Ще й скажуть, що "операція готувалась кілька місяців" та дадуть "героя" трьом генералам?
От якщо би підірвали міст, або тунель...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:51 Ответить
"Кілька днів"???
Ви дуже оптимістичні.
Сам був очевидцем, коли після трощі товарняка на перегоні в Одеській області, із зігнутими спираллю рельсами на відстані десь до кілометра, і розпаханим вщент насипом, перший потяг через перегон пройшов десь через 15 годин, а за добу вже було відновлено двоколійний рух потягів.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:48 Ответить
Я враховую те, що ця подія могла скластися десь за "тищу кілометрів" від найближчого депо, де є зайві рейки та шпали.
На порівнюйте транс-сіб з одещиною.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:43 Ответить
Ну ОК, додамо ще добу на логістику.
Відтак - через дві доби логістика відновиться.
Неприємно, але абсолютно некритично.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:55 Ответить
Ну это мелочь, чинится за полчаса ,мосты надо подрывать к Бениной матери, от то уже хрен быстро починишь...
показать весь комментарий
14.11.2025 16:00 Ответить
Мости і тонелі охороняють, але якщо хоча б один поїзд пішов під лткос, то це добре.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:02 Ответить
Прикольно, але це затримає рух максимум на сутки.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:17 Ответить
згодна з попереднім доповідачем..., підривати треба тунелі або мости..., такі споруди так просто не відновиш, за пару діб точно не впораєшся..., було б супер, якщо була б серія вибухів..., типу, відкрита ділянка, потім міст , потім тунель..., але це вже фентезі з бойовиків типу американських, це тільки там епічно все вибухає..., а операції в реалі набагато скромніші...
показать весь комментарий
14.11.2025 16:49 Ответить
в Уральських горах, по дорозі залізницею до Омська, є цікаве місце для наших далекобійних засобів ураження, де рейкове полотно з кількасот метрів, а може й кілька кілометрів, прокладено майже у повітрі, на страшній висоті, просто на височенних опорах.. у тій місцевості, якщо вдало підірвати, відремонтувати залізницю буде дуууууже довго і дуже проблемно...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:41 Ответить
Адин ньюанс: за сколько дней его ЖВ раиси починят?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:43 Ответить
Що там з Міндічем?
Це що, зуби заговорюють?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:29 Ответить
такими новинами відволікають від головного корупціонера зельонкіна
показать весь комментарий
14.11.2025 20:03 Ответить
Такие взрывы рельсов чинятся в течение пары часов. А если днем - то и часа хватит.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:47 Ответить
Такое нраиицца. Давно пора 💪❤️❤️❤️
показать весь комментарий
14.11.2025 21:31 Ответить
Бог у поміч
показать весь комментарий
15.11.2025 11:18 Ответить
Ця "новина" висить вже третю добу на "лєнтє"!!!
Редактори!!!
Вже давним давно розблокували той Транссіб!!!
Забирайте цю хрінь.
показать весь комментарий
16.11.2025 09:04 Ответить
 
 