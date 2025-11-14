Взрыв заблокировал Транссибирскую магистраль, которую РФ использует для поставки боеприпасов, - ГУР. ВИДЕО
В Хабаровском крае РФ в результате взрыва заблокировано движение грузов по Транссибирской магистрали.
Видео операции обнародовала пресс-служба Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Взрыв прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка.
Транссибирская магистраль является ключевой железнодорожной артерией России, используемой для поставки оружия и боеприпасов, в частности полученных с территории КНДР.
В результате операции под откос ушел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно.
"Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами.
Работа по демонтажу логистических возможностей врага продолжается!" - подытожили там.
Перевір, чи часом не в тебе?
Ще з 2014року говорю - хочеш знищити ********* - підривай мости Транс-Сибу через річки Сибіру (+ також автомобільні).
Це ще не мости і не західний і центральний Сибір - але початок гарний.
Очікуємо продовження банкету...
При чому з дуже великим зарядом.
Маленький заряд, на рівному перегоні - полагодять за кілька днів.
Ще й скажуть, що "операція готувалась кілька місяців" та дадуть "героя" трьом генералам?
От якщо би підірвали міст, або тунель...
Ви дуже оптимістичні.
Сам був очевидцем, коли після трощі товарняка на перегоні в Одеській області, із зігнутими спираллю рельсами на відстані десь до кілометра, і розпаханим вщент насипом, перший потяг через перегон пройшов десь через 15 годин, а за добу вже було відновлено двоколійний рух потягів.
На порівнюйте транс-сіб з одещиною.
Відтак - через дві доби логістика відновиться.
Неприємно, але абсолютно некритично.
Це що, зуби заговорюють?
Редактори!!!
Вже давним давно розблокували той Транссіб!!!
Забирайте цю хрінь.