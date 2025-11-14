Взрыв заблокировал Транссибирскую магистраль, которую РФ использует для поставки боеприпасов, - ГУР. ВИДЕО

В Хабаровском крае РФ в результате взрыва заблокировано движение грузов по Транссибирской магистрали.

Видео операции обнародовала пресс-служба Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка.

Транссибирская магистраль является ключевой железнодорожной артерией России, используемой для поставки оружия и боеприпасов, в частности полученных с территории КНДР.

В результате операции под откос ушел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно.

"Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами.



Работа по демонтажу логистических возможностей врага продолжается!" - подытожили там.

