Понад десяток точних уражень: IFG показала ліквідацію російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем підрозділу Ivan Franko Group поділилися відео з ліквідацією російських загарбників на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано більше десятка результативних вильотів українських пілотів.
"Знищення носіїв московитського генетичного коду десь в українських степах Донбасу. Працює група IFG", - зазначається у коментарі до запису.
