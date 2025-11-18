"Вісім бомб за 11 днів": російська авіація продовжує хаотично скидати боєприпаси на Бєлгородщину. ВIДЕО

У перехопленій українською розвідкою розмові мешканка прикордонної Бєлгородської області розповідає про нові вибухи та пожежі на різних об’єктах регіону.

Перехоплення ГУР: росіянка скаржиться на обстріли власної авіації

Як повідомляє Цензор.НЕТ, особливо жінка обурена тим, що значна частина руйнувань - справа рук самої російської авіації.

"За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь?", - повідомляє вона співрозмовнику.

Російські авіабомби знову повертаються на територію РФ

За словами росіянки, боєприпаси падають у житлові зони та промислові об’єкти, спричиняючи нові масштабні пожежі. Місцеві жителі вже неодноразово фіксували, що вибухи надходять не з боку України, а з глибини російських позицій.

