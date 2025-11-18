"Вісім бомб за 11 днів": російська авіація продовжує хаотично скидати боєприпаси на Бєлгородщину. ВIДЕО

У перехопленій українською розвідкою розмові мешканка прикордонної Бєлгородської області розповідає про нові вибухи та пожежі на різних об’єктах регіону. 

Перехоплення ГУР: росіянка скаржиться на обстріли власної авіації

Як повідомляє Цензор.НЕТ, особливо жінка обурена тим, що значна частина руйнувань - справа рук самої російської авіації.

"За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь?", - повідомляє вона співрозмовнику.

Російські авіабомби знову повертаються на територію РФ

За словами росіянки, боєприпаси падають у житлові зони та промислові об’єкти, спричиняючи нові масштабні пожежі. Місцеві жителі вже неодноразово фіксували, що вибухи надходять не з боку України, а з глибини російських позицій.

Топ коментарі
дуже погано... бо малоооо!
18.11.2025 09:49 Відповісти
гойдааааааааааааааа...
18.11.2025 09:48 Відповісти
.
18.11.2025 10:52 Відповісти
"Бєй своіх, чтоб чужиє боялись!" - кацапська народна мудрість 🧐
18.11.2025 09:56 Відповісти
Срати на тих росіян. Більше хвилює, що по Україні щомісяця оновлюється рекорд по скинутих бомбах.

А ми все ржемо, що тупі чмобіки впустили 8 бомб на своїх...
18.11.2025 09:56 Відповісти
Ależ ten Putin jest złośliwy wobec swoich polskich reprezentantów. Ileż oni się nie napracują, żeby zapewniać, że to nie nasza wojna, to on i tak - od czasu do czasu, za każdym razem bardziej - przypomni, że jednak nasza. Teraz to jest ładunek wybuchowy na torach i możliwość dramatu wielu ludzi. I teraz weź się człowieku wysilaj, znajduj nowe argumenty, żeby - wbrew jakiejkolwiek logice, wbrew faktom - dalej budować narracje, że to nie nasza wojna. Bycie agentem wpływu Rosji to jest jednak trudny kawałek chleba.
18.11.2025 09:56 Відповісти
18.11.2025 10:00 Відповісти
Не канон. По канону должны на Варонеж.
18.11.2025 10:15 Відповісти
Ві всьо врьоті, СВО ідьот па плану
18.11.2025 10:20 Відповісти
18.11.2025 10:48 Відповісти
.
18.11.2025 10:52 Відповісти
Так в них є ще курськ-сарай, рьязань-сарай, москау-улусъОрда!!!! Скидайте!
18.11.2025 12:33 Відповісти
Четыре года мАцква данбила Белгород!
08.12.2025 17:20 Відповісти
 
 