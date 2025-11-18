"Вісім бомб за 11 днів": російська авіація продовжує хаотично скидати боєприпаси на Бєлгородщину. ВIДЕО
У перехопленій українською розвідкою розмові мешканка прикордонної Бєлгородської області розповідає про нові вибухи та пожежі на різних об’єктах регіону.
Перехоплення ГУР: росіянка скаржиться на обстріли власної авіації
Як повідомляє Цензор.НЕТ, особливо жінка обурена тим, що значна частина руйнувань - справа рук самої російської авіації.
"За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь?", - повідомляє вона співрозмовнику.
Російські авіабомби знову повертаються на територію РФ
За словами росіянки, боєприпаси падають у житлові зони та промислові об’єкти, спричиняючи нові масштабні пожежі. Місцеві жителі вже неодноразово фіксували, що вибухи надходять не з боку України, а з глибини російських позицій.
А ми все ржемо, що тупі чмобіки впустили 8 бомб на своїх...