В перехваченном украинской разведкой разговоре жительница приграничной Белгородской области рассказывает о новых взрывах и пожарах на различных объектах региона.

Перехват ГУР: россиянка жалуется на обстрелы собственной авиации

Как сообщает Цензор.НЕТ, особенно женщина возмущена тем, что значительная часть разрушений - дело рук самой российской авиации.

"За 11 дней российские бомбардировщики сбросили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?" - сообщает она собеседнику.

Российские авиабомбы снова возвращаются на территорию РФ

По словам россиянки, боеприпасы падают в жилые зоны и на промышленные объекты, вызывая новые масштабные пожары. Местные жители уже неоднократно фиксировали, что взрывы происходят не со стороны Украины, а из глубины российских позиций.

