5 200 13
"Восемь бомб за 11 дней": российская авиация продолжает хаотично сбрасывать боеприпасы на Белгородскую область. ВИДЕО
В перехваченном украинской разведкой разговоре жительница приграничной Белгородской области рассказывает о новых взрывах и пожарах на различных объектах региона.
Перехват ГУР: россиянка жалуется на обстрелы собственной авиации
Как сообщает Цензор.НЕТ, особенно женщина возмущена тем, что значительная часть разрушений - дело рук самой российской авиации.
"За 11 дней российские бомбардировщики сбросили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?" - сообщает она собеседнику.
Российские авиабомбы снова возвращаются на территорию РФ
По словам россиянки, боеприпасы падают в жилые зоны и на промышленные объекты, вызывая новые масштабные пожары. Местные жители уже неоднократно фиксировали, что взрывы происходят не со стороны Украины, а из глубины российских позиций.
Топ комментарии
+8 Komunalnyk
показать весь комментарий18.11.2025 09:49 Ответить Ссылка
+7 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.11.2025 09:48 Ответить Ссылка
+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий18.11.2025 10:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ми все ржемо, що тупі чмобіки впустили 8 бомб на своїх...