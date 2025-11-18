"Восемь бомб за 11 дней": российская авиация продолжает хаотично сбрасывать боеприпасы на Белгородскую область. ВИДЕО

В перехваченном украинской разведкой разговоре жительница приграничной Белгородской области рассказывает о новых взрывах и пожарах на различных объектах региона.

Перехват ГУР: россиянка жалуется на обстрелы собственной авиации

Как сообщает Цензор.НЕТ, особенно женщина возмущена тем, что значительная часть разрушений - дело рук самой российской авиации.

"За 11 дней российские бомбардировщики сбросили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?" - сообщает она собеседнику.

Российские авиабомбы снова возвращаются на территорию РФ

По словам россиянки, боеприпасы падают в жилые зоны и на промышленные объекты, вызывая новые масштабные пожары. Местные жители уже неоднократно фиксировали, что взрывы происходят не со стороны Украины, а из глубины российских позиций.

дуже погано... бо малоооо!
18.11.2025 09:49 Ответить
гойдааааааааааааааа...
18.11.2025 09:48 Ответить
18.11.2025 10:52 Ответить
"Бєй своіх, чтоб чужиє боялись!" - кацапська народна мудрість 🧐
18.11.2025 09:56 Ответить
Срати на тих росіян. Більше хвилює, що по Україні щомісяця оновлюється рекорд по скинутих бомбах.

А ми все ржемо, що тупі чмобіки впустили 8 бомб на своїх...
18.11.2025 09:56 Ответить
Ależ ten Putin jest złośliwy wobec swoich polskich reprezentantów. Ileż oni się nie napracują, żeby zapewniać, że to nie nasza wojna, to on i tak - od czasu do czasu, za każdym razem bardziej - przypomni, że jednak nasza. Teraz to jest ładunek wybuchowy na torach i możliwość dramatu wielu ludzi. I teraz weź się człowieku wysilaj, znajduj nowe argumenty, żeby - wbrew jakiejkolwiek logice, wbrew faktom - dalej budować narracje, że to nie nasza wojna. Bycie agentem wpływu Rosji to jest jednak trudny kawałek chleba.
18.11.2025 09:56 Ответить
Не канон. По канону должны на Варонеж.
18.11.2025 10:15 Ответить
Ві всьо врьоті, СВО ідьот па плану
18.11.2025 10:20 Ответить
18.11.2025 10:52 Ответить
Так в них є ще курськ-сарай, рьязань-сарай, москау-улусъОрда!!!! Скидайте!
18.11.2025 12:33 Ответить
Четыре года мАцква данбила Белгород!
08.12.2025 17:20 Ответить
 
 