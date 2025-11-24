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7 226 36

Ліквідований рашист після точного влучання українського дрона на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис результату скиду з безпілотника по окупанту на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно розірване лице російського штурмовика, якого засипало уламками внаслідок чіткої роботи українських операторів дронів.

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Сили оборони системно знищують живу силу та техніку ворога, зменшуючи його наступальні можливості.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання в голову окупанта скидом з українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (21211) знищення (10293) ЗСУ (8782) дрони (8356)
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Топ коментарі
+17
здаровья чуваку! крепкава, сибирскава... и бальшова жизнинава щястья! ...
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24.11.2025 16:56 Відповісти
+13
Гарне фото.На парту орка в кацапскій школі в самий раз.
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24.11.2025 16:57 Відповісти
+13
зараз у нас уже у всіх стійка психіка
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24.11.2025 17:04 Відповісти
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здаровья чуваку! крепкава, сибирскава... и бальшова жизнинава щястья! ...
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24.11.2025 16:56 Відповісти
і долгіх лєт .. там гніть!!!
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24.11.2025 17:06 Відповісти
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
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24.11.2025 17:22 Відповісти
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
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24.11.2025 17:24 Відповісти
Ну, це класика, Маяковський... нормальні люди на расєюшці довго не живуть
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24.11.2025 19:34 Відповісти
Ось така реальність від ******, на кордонах країн НАТО і ЄС!!
Міру-мір…. По ***********!!!
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24.11.2025 17:25 Відповісти
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24.11.2025 20:57 Відповісти
фотогенічний
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24.11.2025 16:56 Відповісти
Гарне фото.На парту орка в кацапскій школі в самий раз.
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24.11.2025 16:57 Відповісти
Ще один варіант - килимок для комп'ютерної миші 😁
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24.11.2025 17:14 Відповісти
Красава
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24.11.2025 17:01 Відповісти
Що він там жгутом Есмарха збирався перетягнути? Сонну артерію?
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24.11.2025 17:01 Відповісти
лежит, мечтает о квартире на Печерске или в Одессе
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24.11.2025 17:01 Відповісти
зараз у нас уже у всіх стійка психіка
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24.11.2025 17:04 Відповісти
Одноглазий Одноочковий Джо!
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24.11.2025 17:05 Відповісти
Йому знадобиться серйозна стоматологічна допомога 😁
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24.11.2025 17:12 Відповісти
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24.11.2025 17:29 Відповісти
І косметологічна теж: права сторона jeбала вже почорніла, нада відбілювач.
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24.11.2025 19:36 Відповісти
Якщо дупа зiсталась ціла, все обличчя можна було б легко замінити. Ніхто б навіть не помітив різниці.
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24.11.2025 20:19 Відповісти
Місцеві собачки нададуть екстрену допомогу. Ну, а далі, передадуть профільним спеціалістам - хробакам.
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25.11.2025 00:29 Відповісти
Пасть порвали , моргали викололи.
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24.11.2025 18:48 Відповісти
Што с ліцом?)
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24.11.2025 20:04 Відповісти
Напевно він не настрої))
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24.11.2025 20:36 Відповісти
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24.11.2025 20:38 Відповісти
оце гарно йому **..ло розірвало! красівоє...
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24.11.2025 21:24 Відповісти
нічо страшного, дарагая по концу узнаєт )
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24.11.2025 21:27 Відповісти
І як таким ротом тепер водяру жльопати?
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24.11.2025 21:46 Відповісти
"Похорошел" кацап, по самому максимуму.
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25.11.2025 00:24 Відповісти
Нажралась кацапская тварь землицы украинской? Не знала кацазвездолочь, почему в Украине такой чернозем хороший, а надо было учить историю не по учебникам пуйла.
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25.11.2025 00:48 Відповісти
Это он что FPV сожрать хотел?
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25.11.2025 00:49 Відповісти
якийсь resident evil
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25.11.2025 01:25 Відповісти
Теперь он очень хороший орк. Просто душечка.
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25.11.2025 06:58 Відповісти
Губи розфарбовані помадою. Напевно, гей.
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25.11.2025 10:01 Відповісти
Жири тепер **** в дві пащі Українську землю,коли своєї мало!
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25.11.2025 12:22 Відповісти
 
 