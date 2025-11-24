Ліквідований рашист після точного влучання українського дрона на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис результату скиду з безпілотника по окупанту на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно розірване лице російського штурмовика, якого засипало уламками внаслідок чіткої роботи українських операторів дронів.

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Сили оборони системно знищують живу силу та техніку ворога, зменшуючи його наступальні можливості.

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