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Ліквідований рашист після точного влучання українського дрона на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис результату скиду з безпілотника по окупанту на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно розірване лице російського штурмовика, якого засипало уламками внаслідок чіткої роботи українських операторів дронів.
Сили оборони системно знищують живу силу та техніку ворога, зменшуючи його наступальні можливості.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Pavlo Z
показати весь коментар24.11.2025 16:56 Відповісти Посилання
+13 Андрій Собченко #592866
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+13 Василь Васько #582549
показати весь коментар24.11.2025 17:04 Відповісти Посилання
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о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
Міру-мір…. По ***********!!!
ОдноглазийОдноочковий Джо!