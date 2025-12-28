"Зеленський може застрелитись, він дуже жорсткий", - Карась. ВIДЕО
Майор Євген Карась заявив, що Президент Володимир Зеленський має жорсткий характер, не схильний до компромісів і не прийме нав’язаних Україні рішень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась в інтерв'ю Наталі Мосейчук.
"У Зеленського жорсткий характер. Йому подобається ця заруба. Якби він побачив Путіна, він би не стримався і міг дати йому по обличчю, - сказав Карась.
А якщо його США почнуть нагинати на зраду, він може і застрелитись, вважає Карась.
Зеленський той, що і застрелиться може. Він не слабохарактерний парєнь, у нього є амбіції, - вважає Карась
Нагадаємо, Президент Зеленський нагородив майора Євгена Карася "Хрестом бойових заслуг".
Топ коментарі
+120 Nub Nubov #586380
показати весь коментар28.12.2025 09:25 Відповісти Посилання
+82 Старый зольдат
показати весь коментар28.12.2025 09:26 Відповісти Посилання
+74 vlad podolsky
показати весь коментар28.12.2025 09:27 Відповісти Посилання
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