УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9764 відвідувача онлайн
Новини Відео Мирні перемовини Зеленський може застрелитись
53 362 472

"Зеленський може застрелитись, він дуже жорсткий", - Карась. ВIДЕО

Майор Євген Карась заявив, що Президент Володимир Зеленський має жорсткий характер, не схильний до компромісів і не прийме нав’язаних Україні рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"У Зеленського жорсткий характер. Йому подобається ця заруба. Якби він побачив Путіна, він би не стримався і міг дати йому по обличчю, - сказав Карась.

А якщо його США почнуть нагинати на зраду, він може і застрелитись, вважає Карась.

Зеленський той, що і застрелиться може. Він не слабохарактерний парєнь, у нього є амбіції, - вважає Карась

Нагадаємо, Президент Зеленський нагородив майора Євгена Карася "Хрестом бойових заслуг".

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Карась Євген (17) війна в Україні (8738)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+120
******* стид
показати весь коментар
28.12.2025 09:25 Відповісти
+82
Вроде ж бойовий офіцер то навіщо ж отак відверто сраку лизати?
показати весь коментар
28.12.2025 09:26 Відповісти
+74
Може застрелитись з водяного пістолетика, на кого розрахована ця локшина?
показати весь коментар
28.12.2025 09:27 Відповісти

Завантаження...

 
 