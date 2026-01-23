Воїни БУАР 67-ї ОМБр за допомогою важких дронів-бомберів ліквідували вісім артилерійських установок РФ

Українські захисники продовжують масштабну кампанію з демілітаризації російської армії, прицільно знищуючи її вогневу міць. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батареї управління та артилерійської розвідки (БУАР) 67-ї окремої механізованої бригади продемонстрували вражаючий результат, ліквідувавши одразу вісім одиниць ворожої артилерії.

Для полювання на техніку окупантів наші воїни використали важкі ударні дрони-бомбери, які здатні нести потужні заряди та завдавати непоправної шкоди навіть броньованим цілям.

Результати бойової роботи:

Масштаб втрат: Знищено 8 артилерійських установок різного типу (самохідні та буксировані гармати).

Тактика: Важкі бомбери методично відпрацювали по виявлених позиціях ворога, не залишивши шансів на порятунок розрахункам окупантів.

Значення: Кожна знищена гармата — це тисячі не випущених снарядів по наших позиціях та містах.

"БУАР 67-ї ОМБр в рамках кампанії з демілітаризації рф розбирають важкими бомберами артилерію окупанта", — зазначають у підрозділі, додаючи відеодокази успішних влучань.

На опублікованих кадрах видно точні скиди та ефектні вибухи боєкомплекту ворожої техніки. Системне знищення російської артилерії дозволяє Силам оборони України зменшувати вогневий тиск на лінію фронту та готувати підґрунтя для подальших успішних операцій.

