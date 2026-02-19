Українські дрони ганяють Серебрянським лісом двох російських танкістів та атакують замасковану ворожу бронемашину. ВIДЕО

Українські дрони продовжують влаштовувати пекло для російських окупантів у складних умовах лісової місцевості. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти батальйону SIGNUM опублікували кадри ефективної роботи у Серебрянському лісництві.

На відео зафіксовано процес "демілітаризації" замаскованої техніки та спроби ворожого екіпажу врятуватися від українських FPV-дронів.

Деталі операції:

  • Полювання на екіпаж: Двоє російських танкістів намагалися знайти порятунок серед дерев. Проте пілоти SIGNUM влаштували їм справжнє "сафарі", методично переслідуючи загарбників за допомогою дронів.

  • Удар по броні: Окрім полювання на живу силу, українські оператори виявили та атакували ретельно замасковану ворожу бронемашину, яка ховалася під кронами дерев. Пряме влучання призвело до значного пошкодження техніки.

  • Специфіка локації: Серебрянський ліс залишається однією з найскладніших ділянок фронту через густу рослинність, проте сучасна аеророзвідка та майстерність пілотів дозволяють знаходити ворога навіть у найзатишніших схованках.

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!
смерть ****** з орками та галущенку-баканову з кабмідічами в Уряді України!!
19.02.2026 16:08 Відповісти
операторка дрону просто ізвєрг.
19.02.2026 16:14 Відповісти
Точно, справжня ізвєрг! Мінус два кацапа-танкіста! Це вам не просто парочка якихось там "м'ясних" кенійця, учора завербованих.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
19.02.2026 17:06 Відповісти
У чертей був час щоб так щільно обкласти деревиною гармату
19.02.2026 18:00 Відповісти
Той, хто нижчий - мєхвод бур'ятовський!
19.02.2026 19:36 Відповісти
Двіжуха Гойда
20.02.2026 09:20 Відповісти
 
 