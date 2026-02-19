Українські дрони ганяють Серебрянським лісом двох російських танкістів та атакують замасковану ворожу бронемашину. ВIДЕО

Українські дрони продовжують влаштовувати пекло для російських окупантів у складних умовах лісової місцевості. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти батальйону SIGNUM опублікували кадри ефективної роботи у Серебрянському лісництві.

На відео зафіксовано процес "демілітаризації" замаскованої техніки та спроби ворожого екіпажу врятуватися від українських FPV-дронів.

Деталі операції:

Полювання на екіпаж: Двоє російських танкістів намагалися знайти порятунок серед дерев. Проте пілоти SIGNUM влаштували їм справжнє "сафарі", методично переслідуючи загарбників за допомогою дронів.

Удар по броні: Окрім полювання на живу силу, українські оператори виявили та атакували ретельно замасковану ворожу бронемашину, яка ховалася під кронами дерев. Пряме влучання призвело до значного пошкодження техніки.

Специфіка локації: Серебрянський ліс залишається однією з найскладніших ділянок фронту через густу рослинність, проте сучасна аеророзвідка та майстерність пілотів дозволяють знаходити ворога навіть у найзатишніших схованках.

