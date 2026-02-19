Украинские дроны гоняют по Серебрянскому лесу двух российских танкистов и атакуют замаскированную вражескую бронемашину. ВИДЕО

Украинские дроны продолжают устраивать ад для российских оккупантов в сложных условиях лесной местности. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона SIGNUM опубликовали кадры эффективной работы в Серебрянском лесничестве.

На видео зафиксирован процесс "демилитаризации" замаскированной техники и попытки вражеского экипажа спастись от украинских FPV-дронов.

Детали операции:

  • Охота на экипаж:Двое российских танкистов пытались найти спасение среди деревьев. Однако пилоты SIGNUM устроили им настоящее "сафари", методично преследуя захватчиков с помощью дронов.

  • Удар по броне: Кроме охоты на живую силу, украинские операторы обнаружили и атаковали тщательно замаскированную вражескую бронемашину, которая пряталась под кронами деревьев. Прямое попадание привело к значительному повреждению техники.

  • Специфика локации: Серебрянский лес остается одним из самых сложных участков фронта из-за густой растительности, однако современная аэроразведка и мастерство пилотов позволяют находить врага даже в самых укромных укрытиях.

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!
смерть ****** з орками та галущенку-баканову з кабмідічами в Уряді України!!
19.02.2026 16:08 Ответить
операторка дрону просто ізвєрг.
19.02.2026 16:14 Ответить
Точно, справжня ізвєрг! Мінус два кацапа-танкіста! Це вам не просто парочка якихось там "м'ясних" кенійця, учора завербованих.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
19.02.2026 17:06 Ответить
У чертей був час щоб так щільно обкласти деревиною гармату
19.02.2026 18:00 Ответить
Той, хто нижчий - мєхвод бур'ятовський!
19.02.2026 19:36 Ответить
Двіжуха Гойда
20.02.2026 09:20 Ответить
 
 