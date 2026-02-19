Украинские дроны гоняют по Серебрянскому лесу двух российских танкистов и атакуют замаскированную вражескую бронемашину. ВИДЕО
Украинские дроны продолжают устраивать ад для российских оккупантов в сложных условиях лесной местности. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона SIGNUM опубликовали кадры эффективной работы в Серебрянском лесничестве.
На видео зафиксирован процесс "демилитаризации" замаскированной техники и попытки вражеского экипажа спастись от украинских FPV-дронов.
Больше читайте в нашем Telegram-канале
Детали операции:
-
Охота на экипаж:Двое российских танкистов пытались найти спасение среди деревьев. Однако пилоты SIGNUM устроили им настоящее "сафари", методично преследуя захватчиков с помощью дронов.
-
Удар по броне: Кроме охоты на живую силу, украинские операторы обнаружили и атаковали тщательно замаскированную вражескую бронемашину, которая пряталась под кронами деревьев. Прямое попадание привело к значительному повреждению техники.
-
Специфика локации: Серебрянский лес остается одним из самых сложных участков фронта из-за густой растительности, однако современная аэроразведка и мастерство пилотов позволяют находить врага даже в самых укромных укрытиях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!!
смерть ****** з орками та галущенку-баканову з кабмідічами в Уряді України!!
Слава ЗСУ! Слава Україні!