Уряд запускає новий формат співпраці з регіонами та громадами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про старт нової моделі співпраці з регіонами: уряд створить координаційний центр, який узагальнюватиме та масштабуватиме ефективні рішення громад у сфері захисту інфраструктури та відновлення після обстрілів.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Масштабувати досвід громад

"Сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, з більш ефективним і швидким відновленням після ударів, з більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати", - повідомив президент.

Уряд сформує відповідний координаційний центр

"Сьогодні ми обговорили це в деталях із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко – уряд сформує відповідний координаційний центр. До роботи центру залучать усіх необхідних урядовців і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей Ми сьогодні говорили про це, зокрема, з Іваном Федоровим – керівником Запорізької адміністрації", - розповів Зеленський.

Зеленський повідомив, що будуть працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад – усіх, чий досвід заслуговує на увагу.

