Аеророзвідка Lasar’s Group розбомбила стоянку із сімома російськими БТР на окупованій Луганщині. ВIДЕО

Оператори ударних БПЛА Lasar’s Group Національної гвардії України в тилу ворога на Луганщині знищили 13 одиниць техніки противника, серед яких вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" та три самохідні артилерійські установки "Піон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив підрозділ у Фейсбуці.

Завдяки майстерності операторів важкого гексакоптера, якого загарбники панічно називають "Бабою Ягою", ворог за одну ніч втратив цілий підрозділ бронетранспортерів.

Хроніка знищення:

Знахідка розвідки: Аеророзвідка виявила приховану стоянку техніки у тиловому районі Луганщини. Окупанти зосередили в одному місці одразу 7 бронетранспортерів (БТР), сподіваючись на віддаленість від лінії фронту.

Нічний наліт: З настанням темряви на полювання вийшов важкий дрон-бомбардувальник. На відео зафіксовано серію точних скидів потужних боєприпасів прямо на дахи ворожих машин.

Результат: Завдяки великій вантажопідйомності "Баби Яги", дрон зміг відпрацювати по всій стоянці. Більшість машин спалахнули після перших влучань, що привело повного виведення техніки з ладу.

Українські військові завдали точних ударів по: 2С7 "Піон" – 3 одиниці, ТОС-1А "Солнцепьок" – 1 одиниця, ТЗМ-Т – 1 одиниця, КШМ – 1 одиниця та ББМ – 7 одиниць.

