Аеророзвідка Lasar’s Group розбомбила стоянку із сімома російськими БТР на окупованій Луганщині. ВIДЕО
Оператори ударних БПЛА Lasar’s Group Національної гвардії України в тилу ворога на Луганщині знищили 13 одиниць техніки противника, серед яких вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" та три самохідні артилерійські установки "Піон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив підрозділ у Фейсбуці.
Завдяки майстерності операторів важкого гексакоптера, якого загарбники панічно називають "Бабою Ягою", ворог за одну ніч втратив цілий підрозділ бронетранспортерів.
Хроніка знищення:
Знахідка розвідки: Аеророзвідка виявила приховану стоянку техніки у тиловому районі Луганщини. Окупанти зосередили в одному місці одразу 7 бронетранспортерів (БТР), сподіваючись на віддаленість від лінії фронту.
Нічний наліт: З настанням темряви на полювання вийшов важкий дрон-бомбардувальник. На відео зафіксовано серію точних скидів потужних боєприпасів прямо на дахи ворожих машин.
Результат: Завдяки великій вантажопідйомності "Баби Яги", дрон зміг відпрацювати по всій стоянці. Більшість машин спалахнули після перших влучань, що привело повного виведення техніки з ладу.
- Українські військові завдали точних ударів по: 2С7 "Піон" – 3 одиниці, ТОС-1А "Солнцепьок" – 1 одиниця, ТЗМ-Т – 1 одиниця, КШМ – 1 одиниця та ББМ – 7 одиниць.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Допомаймо Українці, нашим Захисникам!!