Аэроразведка Lasar’s Group разбомбила стоянку с семью российскими БТР на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА Lasar's Group Национальной гвардии Украины в тылу врага в Луганской области уничтожили 13 единиц техники противника, среди которых огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" и три самоходных артиллерийских установки "Пион".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило подразделение в Фейсбуке.

Благодаря мастерству операторов тяжелого гексакоптера, которого захватчики панически называют "Бабой Ягой", враг за одну ночь потерял целое подразделение бронетранспортеров.

Хроника уничтожения:

Находка разведки: Аэроразведка обнаружила скрытую стоянку техники в тыловом районе Луганщины. Оккупанты сосредоточили в одном месте сразу 7 бронетранспортеров (БТР), надеясь на удаленность от линии фронта.

Ночной налет: С наступлением темноты на охоту вышел тяжелый дрон-бомбардировщик. На видео зафиксирована серия точных сбросов мощных боеприпасов прямо на крыши вражеских машин.

Результат: Благодаря большой грузоподъемности "Бабы Яги", дрон смог отработать по всей стоянке. Большинство машин вспыхнули после первых попаданий, что привело к полному выводу техники из строя.

Украинские военные нанесли точные удары по: 2С7 "Пион" - 3 единицы, ТОС-1А "Солнцепек" - 1 единица, ТЗМ-Т - 1 единица, КШМ - 1 единица и ББМ - 7 единиц.

