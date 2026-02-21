Вибухи пролунали у російській Удмуртії: ймовірно, атаковано завод, що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер". ВІДЕО+ФОТО
Ввечері 20 лютого в місті Воткінськ, що в російській республіці Удмуртія, пролунали вибухи. Ймовірно, був атакований завод, що виробляє балістичні ракети для комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік".
Про це пише телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Ймовірно, атаковано завод
"На основі кадрів від очевидців можна дійти висновку, що в ході нічної атаки було вражено АТ "Воткінський завод"", - йдеться у повідомленні.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
Крім того, місцеві жителі стверджують у пабліках, що під час атаки постраждали цехи №22 та №36.
На "Воткінському заводі" виробляються ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями США, Великобританії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.
- Варто зауважити, що відстань від кордону України до цілі - близько 1500 кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будемо чекати верифікації - щодо реальної шкоди москальським окупантам.
Джерело: https://censor.net/ua/p3601698
Добрячі чоботи, треба брати!!!! Волають орки у воткінську добре… радіють…
Пропагандісти разом з контрой тихенько десь засумували та плачуть
"Воткінськ, республіка Удмуртія, рф.
Було атаковано Воткінський завод - ключове підприємство російського ВПК.
Спеціалізується на виробництві балістичних ракет, зокрема, МБР типу "РС-24 Ярс" та оперативно-тактичних комплексів "9K720 Іскандер", а також на цьому заводі виробляються ракети «Тополь-М» та «Орешник»."