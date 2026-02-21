Вибухи пролунали у російській Удмуртії: ймовірно, атаковано завод, що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер". ВІДЕО+ФОТО

Ввечері 20 лютого в місті Воткінськ, що в російській республіці Удмуртія, пролунали вибухи. Ймовірно, був атакований завод, що виробляє балістичні ракети для комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік".

Про це пише телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, атаковано завод

"На основі кадрів від очевидців можна дійти висновку, що в ході нічної атаки було вражено АТ "Воткінський завод"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителі стверджують у пабліках, що під час атаки постраждали цехи №22 та №36.

На "Воткінському заводі" виробляються ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями США, Великобританії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.

Варто зауважити, що відстань від кордону України до цілі - близько 1500 кілометрів.

