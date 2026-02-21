УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9011 відвідувач онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
9 975 30

Вибухи пролунали у російській Удмуртії: ймовірно, атаковано завод, що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер". ВІДЕО+ФОТО

Ввечері 20 лютого в місті Воткінськ, що в російській республіці Удмуртія, пролунали вибухи. Ймовірно, був атакований завод, що виробляє балістичні ракети для комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік".

Про це пише телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ймовірно, атаковано завод 

"На основі кадрів від очевидців можна дійти висновку, що в ході нічної атаки було вражено АТ "Воткінський завод"", - йдеться у повідомленні.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 

Крім того, місцеві жителі стверджують у пабліках, що під час атаки постраждали цехи №22 та №36.

в Удмуртії атаковано завод-виробник

в Удмуртії атаковано завод-виробник

На "Воткінському заводі" виробляються ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями США, Великобританії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.

  • Варто зауважити, що відстань від кордону України до цілі - близько 1500 кілометрів.

Дивіться також: Дрони СБУ атакували нафтобазу "Великолукська" у Псковській області РФ, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4723) росія (70217) атака (1569) Орєшнік (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Гарна новина...
показати весь коментар
21.02.2026 00:09 Відповісти
+17
Нарешті дісталися до батьківщини Чайковського. Залишилося дочекатися його балету.
показати весь коментар
21.02.2026 00:30 Відповісти
+16
Ярса. Це набагато смачніше ніж Арєшнік. На наших очах колишню ядерну наддержаву опускають нижче гаїтянського півня.
показати весь коментар
21.02.2026 02:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
21.02.2026 00:09 Відповісти
Дуже Жирна ціль.
Будемо чекати верифікації - щодо реальної шкоди москальським окупантам.
показати весь коментар
21.02.2026 00:47 Відповісти
але ж як ефектно вони злітають. Вжжж скільки диму і вогню. Красота, всі задоволені, бабло в офшори.
показати весь коментар
21.02.2026 00:18 Відповісти
Так то бабло в офшори полетіло, а всі думали ракети на росію.
показати весь коментар
21.02.2026 09:26 Відповісти
Так " Орєшніка" ж не існує 🤔. Пів року вливали що то туфта, а тепер атакуємо завод по виробництву " Орєшніку". 😳
показати весь коментар
21.02.2026 00:16 Відповісти
Ярса. Це набагато смачніше ніж Арєшнік. На наших очах колишню ядерну наддержаву опускають нижче гаїтянського півня.
показати весь коментар
21.02.2026 02:06 Відповісти
завод виробляє движки для ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік"
Джерело: https://censor.net/ua/p3601698
показати весь коментар
21.02.2026 09:51 Відповісти
А взагалі кацапи тисячами ракет , слава богу, не поставили Україну на коліна, а тут один вибух як дав😸
показати весь коментар
21.02.2026 00:18 Відповісти
Нарешті дісталися до батьківщини Чайковського. Залишилося дочекатися його балету.
показати весь коментар
21.02.2026 00:30 Відповісти
Цілодобового
показати весь коментар
21.02.2026 13:23 Відповісти
Як одразу московіти по мережі, лайном цю інформацію закидали!!!
Добрячі чоботи, треба брати!!!! Волають орки у воткінську добре… радіють…
показати весь коментар
21.02.2026 00:47 Відповісти
комусь вже завтра на роботу не треба йти, можно пити вотку.
показати весь коментар
21.02.2026 01:06 Відповісти
Що ще робити у Воткинську ? Пити вотку !
показати весь коментар
21.02.2026 01:14 Відповісти
я вважаю атакувати військові виробництва треба в робочий час, щоб разом з начинкою накрити.
показати весь коментар
21.02.2026 01:41 Відповісти
у свтлий період доби це складно, бо КР з Полтави до воткінска летить дві години, тому запускають вночі, коли ускладнено візуальне виявлення і визнчення напряму польоту.
показати весь коментар
21.02.2026 02:09 Відповісти
Там цілодобове виробництво..зміна 8 годин...з них 1 крадуть типу на обід і гроші не платять...вдень треба ібашити хіба що по адмін будівлях бухгалтерії та начальству, але вони скоріш за все ховаються під час тривоги
показати весь коментар
21.02.2026 07:28 Відповісти
Бояру! Вотку тока на работе - выхлоп мягше)
показати весь коментар
21.02.2026 01:15 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 01:16 Відповісти
Ага, зелена трава, зараз, у лютому, коли повно снігу
показати весь коментар
21.02.2026 09:05 Відповісти
БЧ в 1150 кг в будь-якому цеху зробить непридатними багато високоточного обладнання. Мабуть так і сталося, якщо влучили у вірний цех.
показати весь коментар
21.02.2026 01:52 Відповісти
Пошкодження мають бути завдані виробничим лініям, а не вікнам офісних будівель.
показати весь коментар
21.02.2026 02:04 Відповісти
За офісні тільки "спасіба" скажуть..бо "згорять" бухгалтерські папери
показати весь коментар
21.02.2026 07:31 Відповісти
Тобто якщо було гарне, правильне влучання то вражина покаже фото пошкодження цеха, станків ітд.
Пропагандісти разом з контрой тихенько десь засумували та плачуть
показати весь коментар
21.02.2026 11:57 Відповісти
На "Воткінському заводі" тре виробляти не ракети а вотку
показати весь коментар
21.02.2026 02:11 Відповісти
@ (в перекладі):
"Воткінськ, республіка Удмуртія, рф.
Було атаковано Воткінський завод - ключове підприємство російського ВПК.
Спеціалізується на виробництві балістичних ракет, зокрема, МБР типу "РС-24 Ярс" та оперативно-тактичних комплексів "9K720 Іскандер", а також на цьому заводі виробляються ракети «Тополь-М» та «Орешник»."





показати весь коментар
21.02.2026 05:08 Відповісти
ВСЁ надобно спалить к ***** матери на тех сранных болотах, во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!!
показати весь коментар
21.02.2026 08:45 Відповісти
Так, хлопок и задымление!
показати весь коментар
21.02.2026 08:55 Відповісти
В другу СВ війну туди перевезли ( евакували ) завод Арсенал з Києва, ''дружили'', ще на початку 2014 року відправляв Арсенал продукцію, Воткінськ працює, а де наш завод? Зник.
показати весь коментар
21.02.2026 09:12 Відповісти
Можна співати пісню про рожевий фламінго, провісник закату
показати весь коментар
21.02.2026 11:10 Відповісти
 
 