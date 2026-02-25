Минулої доби окупанти обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дудчани, Урожайне, Новорайськ, Софіївка, Саблуківка, Комишани, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Милове, Придніпровське, Садове, Шевченівка, Велетенське, Станіслав, Олександрівка, Козацьке, Микільське, Новокаїри, Новотягинка, Осокорівка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, газогін, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.

Обстріл Херсона

З самого ранку російські військові вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Через ворожі удари у кількох оселях вибито шибки, пошкоджено фасади та огорожі. Люди не постраждали.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 262 490 осіб (+1070 за добу), 11 701 танк, 37 589 артсистем, 24 091 ББМ. ІНФОГРАФІКА