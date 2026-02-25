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Дрон "Королева Шершнів" скидами розтрощив 28 укриттів рашистів. ВIДЕО
Пілоти "Cursed Empire" дронами "Королева Шершнів" уразили укриття окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни здійснили 28 скидів із 17‑дюймового безпілотника.
Серед ключових переваг "Королеви Шершнів":
- можливість швидкого ремонту просто в полі;
- максимальна швидкість - 160 км/год;
- дальність польоту - до 20 км;
- тривалість польоту - 25 хвилин;
- вага бойової частини - до 9 кг.
Дрон комплектується двома акумуляторами 6s4p та системою скиду.
Кадри бойової роботи БпЛА бійці оприлюднили у соцмережах.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар25.02.2026 22:55 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Олександр Кучер #593565
показати весь коментар26.02.2026 04:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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