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Дрон "Королева Шершнів" скидами розтрощив 28 укриттів рашистів. ВIДЕО

Пілоти "Cursed Empire" дронами "Королева Шершнів" уразили укриття окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни здійснили 28 скидів із 17‑дюймового безпілотника.

Серед ключових переваг "Королеви Шершнів":

  • можливість швидкого ремонту просто в полі;
  • максимальна швидкість - 160 км/год;
  • дальність польоту - до 20 км;
  • тривалість польоту - 25 хвилин;
  • вага бойової частини - до 9 кг.

Дрон комплектується двома акумуляторами 6s4p та системою скиду.

Кадри бойової роботи БпЛА бійці оприлюднили у соцмережах.

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Чим це вони так яскраво???? Щира Дяка!!!!!
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25.02.2026 22:55 Відповісти
Автор мілевич ти статтю переписав? То якого хрена ти ТТХ дрона сюди впаяв.? що робиш звіт москворотим?
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26.02.2026 04:50 Відповісти
 
 