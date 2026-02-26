Ми не були готові до повномасштабного вторгнення. Тому РФ вдалося так багато окупувати, - командувач НГУ Півненко. ВIДЕО

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вважає, що РФ на початку повномасштабного вторгнення вдалося окупувати значну частину території, оскільки Україна не була готова до цього.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Анні Максимчук, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Початок повномасштабного вторгнення РФ

Інтерв'юерка зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували 5 тис. кв. км територій.

"Це хороший показник (для ворога. - Ред.), велика територія. Це поганий показник для нас, для нашої ситуації. Ми не були готові. Тому ми втратили на початках дуже багато. Якщо б ми знали, впевнено діяли, були розставлені всі на позиціях, були б підірвані вчасно всі мости, то не було б такого", - пояснив Півненко.

Дивіться: Нацгвардійці 11-ї бригади за минулий тиждень завдали 489 вогневих уражень по ворогу, - Півненко. ВIДЕО

Командувач Нацгвардії навів приклад Ізраїлю.

"Це невелика країна. Але коли в них є розвідінформація, вони навипередки роблять. Вони підіймають свої літаки і знищують. Тому що вони знають, що завтра там будуть бойові дії. Вони заздалегідь знищують.

Так само, як і ми робимо. Якщо ми знаємо, що противник наступає на нас, ми розуміємо дані, знаємо, де знаходиться район зосередження, з якого він буде діяти. Ми туди просто направляємо всі засоби і знищуємо його. Якби ми так діяли, ми ж бачили і знали, що на кордонах стоїть противник. Треба було по ньому працювати всіма засобами. І тоді по-іншому було б", - наголосив він.

Читайте також: Піхота – це не "дорога в один кінець": командувач НГУ Півненко окреслив ключові напрямки підтримки

Як довго Україна може протистояти ворогу?

"Якщо ми піднімемо дронову складову, у нас вона на недостатньому рівні. Якщо ми піднімемо на достатній рівень і він не буде вглиб нашої країни продовжувати рухатись, то все буде нормально.

Якщо активна оборона працюватиме і не буде перемог ніяких у ворога, то вони задумаються, чи потрібна їм така війна. Важливо зупинити та стійко стояти. Не треба наступати, не треба нічого вигадувати - просто забезпечити стійкість оборони. Тоді не буде ворогу, що пояснювати своєму народу", - пояснив Півненко.

Також читайте: Мир в Україні можливий лише невійськовим шляхом, - Рубіо