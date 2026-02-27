Катував і розстріляв цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовому РФ, - ДБР. ВIДЕО

Працівники ДБР у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який під час окупації Бучі катував та вбивав місцевих жителів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що із 3 по 30 березня 2022 року військові рф, перебуваючи в окупованій Бучі Київської області, вчиняли вбивства та катували цивільне населення.

Зокрема, документально встановлено, що 4 березня 2022 року російські військові незаконно затримали місцевого мешканця 1984 року народження. Чоловіка доставили до тимчасового штабу одного з підрозділів збройних сил рф по вул. Яблунській у Бучі. Там його допитували, катували, а згодом розстріляли. Наразі продовжується документування інших фактів звірств російських військових у Бучі.

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Ідентифіковано російського військового

Вдалося встановити, що в окупації міста брав участь 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації (військова частина 74268, м. Псков).

Після аналізу вилучених серверів із камер зовнішнього відеоспостереження, низки судових генетичних та балістичних, портретних експертиз слідчі ідентифікували військовослужбовця рф, який з автоматичної зброї вбив громадянина України.

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Йдеться про сержанта, розвідника-снайпера Дементьєва Артема Станіславовича, 20 листопада 1986 року народження, уродженця міста Псков рф.

Оголошення підозри

Зазначається, що 26 лютого 2026 року йому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).