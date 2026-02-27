УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9761 відвідувач онлайн
Новини Відео Різня в Бучі Воєнні злочини російських окупантів
3 130 9

Катував і розстріляв цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовому РФ, - ДБР. ВIДЕО

Працівники ДБР у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозру військовослужбовцю рф, який під час окупації Бучі катував та вбивав місцевих жителів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Встановлено, що із 3 по 30 березня 2022 року військові рф, перебуваючи в окупованій Бучі Київської області, вчиняли вбивства та катували цивільне населення.

Зокрема, документально встановлено, що 4 березня 2022 року російські військові незаконно затримали місцевого мешканця 1984 року народження. Чоловіка доставили до тимчасового штабу одного з підрозділів збройних сил рф по вул. Яблунській у Бучі. Там його допитували, катували, а згодом розстріляли. Наразі продовжується документування інших фактів звірств російських військових у Бучі.

Також читайте: ​На сьогодні ідентифікували 211 військовослужбовців ЗС РФ, які вчиняли звірства у Бучі, - Кравченко

Ідентифіковано російського військового

Вдалося встановити, що в окупації міста брав участь 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації (військова частина 74268, м. Псков).

Після аналізу вилучених серверів із камер зовнішнього відеоспостереження, низки судових генетичних та балістичних, портретних експертиз слідчі ідентифікували військовослужбовця рф, який з автоматичної зброї вбив громадянина України.

Також дивіться: Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який наказав розстріляти автівку з цивільними під час окупації Бучі. ФОТО

Йдеться про сержанта, розвідника-снайпера Дементьєва Артема Станіславовича, 20 листопада 1986 року народження, уродженця міста Псков рф.

Оголошення підозри

Зазначається, що 26 лютого 2026 року йому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

Київська область (4617) окупація (6923) воєнні злочини (2003) Бучанський район (165) Буча (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самокат, пейджер і статуетку пуйла повинна отримати вся його родина, а потім (коли всіх похоронить) і ця мерзота !!!
показати весь коментар
27.02.2026 15:32 Відповісти
Як повідомили цього виродка, знову голубиною поштою прокурорів-інвалідів.
показати весь коментар
27.02.2026 15:33 Відповісти
Зачем было защищать Бучу,когда есть те,кто откроет дело против оккупанта,проведет расследование, вынесет приговор и красиво на этом попиариться.
показати весь коментар
27.02.2026 15:35 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності і занепокєння покаранням.
****.
У вас усіх ПРОСТО забрати зарплатуі "замовити" шапкокрада, білу моль, олєнєвода, ніБЕніМЕнзю, лаврушу яким небуть бомжам і ВОНИ це зроблять
А ви ***** не зробите.
Ви ***** - будете висловлювати занепокоєння чи мінусовати ворога???!!!
показати весь коментар
27.02.2026 15:59 Відповісти
Чогось мені здаеться, шо він читае ці новини, ість пельмєні і запиває горілколю. Сміеться і пердить.
показати весь коментар
27.02.2026 16:02 Відповісти
Це не моссад , повідомили підозру в заспокоїлися.. більше нічого зробити не можуть.
показати весь коментар
27.02.2026 16:25 Відповісти
Потрібно не просто підозру висувати. ПОтрібно подавати всіх рашистськихї бойовиків і терористів включно з московським керівництвом до міжнародного розшуку Інтерпол. Абсолютно всі рашисти повинні знати що в разі участі війни з Україною вони назавжди матимуть статус підозрюваного і не зможуть ніколи виїхати з Сосії кудись на відпочинок
показати весь коментар
27.02.2026 16:34 Відповісти
Якщо цього Україна не зробить, я вас запевняю що тоді рашисти перехоплять ініціативу і будуть з українців робити міжнародних злочинців. Буде тоді вам і мірна угода і процвітання і план відбудови і покращення вже сьогодні
показати весь коментар
27.02.2026 16:38 Відповісти
Що означає ця підозра?
Я одну підозру розумію - подозрітєльно здох!
показати весь коментар
27.02.2026 18:03 Відповісти
 
 