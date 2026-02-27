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Китай вступає у переговори: Чому це не порадує Росію? // Без цензури. ВIДЕО

Китай уперше за час повномасштабної війни Росії проти України зробив публічні та відносно ґрунтовні заяви щодо формату її завершення. Поштовхом став візит до Пекіна канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, який привіз чіткий сигнал від ключової економіки ЄС: Китай має використати свій вплив на Москву для припинення війни. З огляду на вагу Німеччини в Європейському Союзі та стратегічні інтереси КНР на європейському напрямку, Пекін не міг залишитися осторонь і окреслив власну рамку переговорів.

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Заяви пролунали напередодні анонсованої зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін, запланованої на квітень. Китай запропонував альтернативу американській модерації перемовин — формат із власною участю та обов’язковою присутністю Європи за столом переговорів. Це прямо суперечить позиції Кремля, який намагається відокремити Україну від ЄС у переговірному процесі.

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Фактично Пекін сигналізує Вашингтону про свої геополітичні "козирі" та претензію на роль безпекового гравця глобального рівня. На цьому тлі загострюється конкуренція між США та Китаєм за контроль над переговорною архітектурою. Адміністрація Трампа публічно артикулює дедлайни завершення війни, пов’язуючи їх із внутрішньополітичним календарем у США, зокрема виборчими кампаніями та боротьбою за більшість у Конгресі.

Водночас Росія дедалі глибше економічно та технологічно інтегрується в китайську орбіту, що посилює залежність Москви від Пекіна. У підсумку війна Росії проти України стає не лише регіональним конфліктом, а й елементом масштабної гри між США, Китаєм та Європою за нову конфігурацію світового порядку.

Читайте також: Сі Цзіньпін про мирні перемовини: Варто враховувати занепокоєння всіх сторін

Автор: 

Китай (5272) перемовини (3805) росія (70300) США (26685) Данилюк-Ярмолаєва Марина (462)
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Топ коментарі
+6
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦:
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року
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27.02.2026 21:39 Відповісти
+5
Наївно вірити сі.
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27.02.2026 21:11 Відповісти
+4
Товарооборот Китай - ЕС почти 800 млрд. баксов, с рашкой не более ста, причем на 516 млрд. - поставки продукции узкопленочными в ЕС.
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27.02.2026 21:22 Відповісти
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Наївно вірити сі.
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27.02.2026 21:11 Відповісти
Видають бажане за дійсне - Китай буде топити за рашку
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27.02.2026 21:12 Відповісти
Товарооборот Китай - ЕС почти 800 млрд. баксов, с рашкой не более ста, причем на 516 млрд. - поставки продукции узкопленочными в ЕС.
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27.02.2026 21:22 Відповісти
США - Китай - теж - це каже одне - всі присіли на Китай
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27.02.2026 21:40 Відповісти
Ви усе переводите на гроші, але китай це жовтопикі комуняки, які переслідують цілі згідно власної ідеалогії.
Як би усе вирішувалось грошима, то цієї війни не було ніколи, або закінчилася ще у 2022 році, коли був жест "доброї молі".
А китаю вигідна ця війна, бо через свою скажену шавку ***** він тримає за яйки і США і ЄС, які абсолютно нічого не можуть з ним зробити, а на додачу необмежений доступ до ресурсів расеї, для якої залишився лише один ринок збуту китай.
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27.02.2026 22:39 Відповісти
китай розпочав цю війну ,руками московії ,і досі постачає зброю русні...дякуючи ЗСУ ,китай зрозумів ,шо для його економіки ,ця затяжна війна не вігідна , китайський режим багато загубить ,не тільки Україну ,а і ЄС ...
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27.02.2026 21:22 Відповісти
більшість росіян на фронті гине від китайських дронів
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27.02.2026 23:04 Відповісти
китай такий самий ворог для України ,як і московія ,китай дав добро кремлю в 21р. на повномаштабну війну ,підтримавши москву своєю зброєю та північними корейцями , і зброю дає досі , режим сі ненавидить Україну , яка стоїть на шовковому шляху до ЄС , та і ПівденьМаш пробичити не можуть , хоча вони з початку війни вже повивозили всю тех документацію з Донбасу до себе ...
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28.02.2026 00:24 Відповісти
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦:
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року
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27.02.2026 21:39 Відповісти
Китай буде на стороні Кремля. Як і Трамп. Разом будуть змагатися у хитрості, лукавстві миротворців за рахунок жертви.
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27.02.2026 22:05 Відповісти
З якого б це будуна Китай пропонував такі умови? А також цікаво, а чи підтримав би путлер саме такі умови припинення вйни?
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27.02.2026 22:46 Відповісти
ЄС З КИТАЄМ БУДУТЬ ЗАКІНЧУВАТИ ВІЙНУ В УКРАЇНІ..США З "ТРАМБОНОМ" ДОВИ,,ОБУВАВСЯ.
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27.02.2026 22:01 Відповісти
Китай решил что ихний кусок пирога уже стал съедобным. Остальные куски по ....... Слава Украине!
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27.02.2026 22:04 Відповісти
Якщо Китай грамотно розіграє наявні у нього карти, СЩА може опинитись на узбіччі геополітики.
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27.02.2026 22:08 Відповісти
господа безграмотные коментаторы есть хорошее видео от бушвакера о Китае и его отношениях с Советским Союзом в свободном доступе .Если коротко для Китая совок был основным соперником а в некоторых случаях Китай обьединялся с Штататими против совка. Всех советских лидеров компартия китая смешивала с дерьмом называя их идиотами
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28.02.2026 01:07 Відповісти
Ага...только ты у себя Д'Артаньян .
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28.02.2026 09:25 Відповісти
 
 