Китай вступає у переговори: Чому це не порадує Росію? // Без цензури. ВIДЕО
Китай уперше за час повномасштабної війни Росії проти України зробив публічні та відносно ґрунтовні заяви щодо формату її завершення. Поштовхом став візит до Пекіна канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, який привіз чіткий сигнал від ключової економіки ЄС: Китай має використати свій вплив на Москву для припинення війни. З огляду на вагу Німеччини в Європейському Союзі та стратегічні інтереси КНР на європейському напрямку, Пекін не міг залишитися осторонь і окреслив власну рамку переговорів.
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Заяви пролунали напередодні анонсованої зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін, запланованої на квітень. Китай запропонував альтернативу американській модерації перемовин — формат із власною участю та обов’язковою присутністю Європи за столом переговорів. Це прямо суперечить позиції Кремля, який намагається відокремити Україну від ЄС у переговірному процесі.
Фактично Пекін сигналізує Вашингтону про свої геополітичні "козирі" та претензію на роль безпекового гравця глобального рівня. На цьому тлі загострюється конкуренція між США та Китаєм за контроль над переговорною архітектурою. Адміністрація Трампа публічно артикулює дедлайни завершення війни, пов’язуючи їх із внутрішньополітичним календарем у США, зокрема виборчими кампаніями та боротьбою за більшість у Конгресі.
Водночас Росія дедалі глибше економічно та технологічно інтегрується в китайську орбіту, що посилює залежність Москви від Пекіна. У підсумку війна Росії проти України стає не лише регіональним конфліктом, а й елементом масштабної гри між США, Китаєм та Європою за нову конфігурацію світового порядку.
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Як би усе вирішувалось грошима, то цієї війни не було ніколи, або закінчилася ще у 2022 році, коли був жест "доброї молі".
А китаю вигідна ця війна, бо через свою скажену шавку ***** він тримає за яйки і США і ЄС, які абсолютно нічого не можуть з ним зробити, а на додачу необмежений доступ до ресурсів расеї, для якої залишився лише один ринок збуту китай.
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року