Китай вступає у переговори: Чому це не порадує Росію? // Без цензури. ВIДЕО

Китай уперше за час повномасштабної війни Росії проти України зробив публічні та відносно ґрунтовні заяви щодо формату її завершення. Поштовхом став візит до Пекіна канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, який привіз чіткий сигнал від ключової економіки ЄС: Китай має використати свій вплив на Москву для припинення війни. З огляду на вагу Німеччини в Європейському Союзі та стратегічні інтереси КНР на європейському напрямку, Пекін не міг залишитися осторонь і окреслив власну рамку переговорів.

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Заяви пролунали напередодні анонсованої зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін, запланованої на квітень. Китай запропонував альтернативу американській модерації перемовин — формат із власною участю та обов’язковою присутністю Європи за столом переговорів. Це прямо суперечить позиції Кремля, який намагається відокремити Україну від ЄС у переговірному процесі.

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Фактично Пекін сигналізує Вашингтону про свої геополітичні "козирі" та претензію на роль безпекового гравця глобального рівня. На цьому тлі загострюється конкуренція між США та Китаєм за контроль над переговорною архітектурою. Адміністрація Трампа публічно артикулює дедлайни завершення війни, пов’язуючи їх із внутрішньополітичним календарем у США, зокрема виборчими кампаніями та боротьбою за більшість у Конгресі.

Водночас Росія дедалі глибше економічно та технологічно інтегрується в китайську орбіту, що посилює залежність Москви від Пекіна. У підсумку війна Росії проти України стає не лише регіональним конфліктом, а й елементом масштабної гри між США, Китаєм та Європою за нову конфігурацію світового порядку.

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