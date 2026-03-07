Зе-блогер Золкін розповів, як вбив людину у 2010 році і сидів у тюрмі. ВIДЕО

Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін, відомий своїми розмовами з російськими військовополоненими, розповів, як вбив людину у 2010 році та відбував покарання за свій злочин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "канал 24".

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Коментар Золкіна щодо запитання від Соколової прозвучав на 1 год. 10 хв.

"Єдине, що мене запитала Яніна Соколова, чи правда, що "ти вбив мальчіка в трусіках"? Це було не її запитання. Це їй нібито хтось у коментарях написав. Я цьому обурився. Тому що коли ти запрошуєш на інтерв'ю, щоб поговорити на конкретні теми, а вони у нас були обговорені, а потім тобі нібито хтось у коментарях написав, скажи: "Я хочу з тобою поговорити". Я візьму ці вироки. Усі знають, що я був у місцях позбавлення волі", – сказав він.

Золкін стверджує, що на цій темі часто спекулюють, хоча він готовий показати вироки.

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Згадане інтерв'ю наразі доступно за посиланням. Запитання щодо вбивства та відповідь Золкіна на 39 хвилині відео.

Варто наголосити, що Золкін був ув'язнений у 2010 році, а у 2014 році – засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство. У 2017 році він вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДЗ). Блогер пояснював, що після виходу з нічного клубу на нього напали троє чоловіків. Вони втекли, а Золкін поїхав за чоловіками, напав на одного з них та почав бити. На місці злочину він викликав швидку і спеціальну оперативну групу. Чоловік помер у лікарні. На момент вбивства Золкін був співробітником міліції.

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