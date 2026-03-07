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Новини Відео Затримання за вбивство
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Зе-блогер Золкін розповів, як вбив людину у 2010 році і сидів у тюрмі. ВIДЕО

Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін, відомий своїми розмовами з російськими військовополоненими, розповів, як вбив людину у 2010 році та відбував покарання за свій злочин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "канал 24".

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Коментар Золкіна щодо запитання від Соколової прозвучав на 1 год. 10 хв.

"Єдине, що мене запитала Яніна Соколова, чи правда, що "ти вбив мальчіка в трусіках"? Це було не її запитання. Це їй нібито хтось у коментарях написав. Я цьому обурився. Тому що коли ти запрошуєш на інтерв'ю, щоб поговорити на конкретні теми, а вони у нас були обговорені, а потім тобі нібито хтось у коментарях написав, скажи: "Я хочу з тобою поговорити". Я візьму ці вироки. Усі знають, що я був у місцях позбавлення волі", – сказав він.

Золкін стверджує, що на цій темі часто спекулюють, хоча він готовий показати вироки.

Також дивіться: Зе-пропагандист Золкін обурився питанню, чому він не йде на війну добровольцем: "#бануті якісь чи що?". ВIДЕО

Згадане інтерв'ю наразі доступно за посиланням. Запитання щодо вбивства та відповідь Золкіна на 39 хвилині відео.

Варто наголосити, що Золкін був ув'язнений у 2010 році, а у 2014 році – засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство. У 2017 році він вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДЗ). Блогер пояснював, що після виходу з нічного клубу на нього напали троє чоловіків. Вони втекли, а Золкін поїхав за чоловіками, напав на одного з них та почав бити. На місці злочину він викликав швидку і спеціальну оперативну групу. Чоловік помер у лікарні. На момент вбивства Золкін був співробітником міліції.

Також дивіться: Блогерка ображала воїнів ЗСУ та закликала до знищення "западенців": поліція відкрила провадження. ВIДЕО

Автор: 

вбивство (3275) блогер (197) Соколова Яніна (32)
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Топ коментарі
+42
яскравий представник зеленої мєрзості!
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07.03.2026 10:45 Відповісти
+27
Пропагандистів ********** називатимуть блогерами та журналістами.
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07.03.2026 10:45 Відповісти
+23
коли тебе заб'є мусор насмерть, будеш з того світу розказувати суду, що 14 років йому забагато.
Золкін зазначав, що суд першої інстанції дійсно засудив його до довічного позбавлення волі.
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07.03.2026 10:51 Відповісти
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яскравий представник зеленої мєрзості!
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07.03.2026 10:45 Відповісти
Шкода, що цього мусорилу так рано звільнили з в'язниці. І ганьба тим, завдяки кому зараз його називають "популярним". Все сміття поспливало...
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07.03.2026 11:24 Відповісти
Пропагандистів ********** називатимуть блогерами та журналістами.
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07.03.2026 10:45 Відповісти
А що існують журналісти не пропагандисти? Наприклад?
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07.03.2026 10:59 Відповісти
Ті що самі на себе працюють
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07.03.2026 12:01 Відповісти
🤡
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07.03.2026 10:47 Відповісти
Та він і раніше про це розповідав. Історія мутна, 14 років за це явно забагато, там скоріше важкі тілесні, що заподіяли смерть або вбивство з необережності.
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07.03.2026 10:47 Відповісти
коли тебе заб'є мусор насмерть, будеш з того світу розказувати суду, що 14 років йому забагато.
Золкін зазначав, що суд першої інстанції дійсно засудив його до довічного позбавлення волі.
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07.03.2026 10:51 Відповісти
Интересно, кого ещё по УДО (отсидев пару) отпустили за совершённое убийство? За умышленное, вроде, вообще УДО не дают.
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07.03.2026 11:00 Відповісти
Вивчить уважніше справу. Там звичайна битовуха, я по клубам не ходжу і на бійки не нариваюся. Тому вірогідність подібного в моєму випадку >>>>> нуль.
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07.03.2026 11:11 Відповісти
суд першої інстанції вивчив справу і виніс вирок - довічне позбавлення волі.
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07.03.2026 11:12 Відповісти
І що, суд першої інстанції апріорі правий, а апеляційний не правий?
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07.03.2026 11:16 Відповісти
коли тебе в'бють, а вбивці дадуть декілька років, тоді й розкажеш
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07.03.2026 11:19 Відповісти
Нашо ти переходиш на особистості? Йому дали 14, а не декілька. А як там він далі відпетляв то вже інша справа.
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07.03.2026 11:23 Відповісти
а як тобі ще пояснити? воно краще доходить, коли це тебе стосується. за вбивство 7 років - це дуже мало.
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07.03.2026 11:26 Відповісти
і хто тобі сказав що тебе саме біля клубу забуцають ногами? і не ти будеш нариватися, до тебе домахаються.
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07.03.2026 11:14 Відповісти
Ну я говорив про конкретну ситуацію. Так побилися, вирішив помститися і вбив. Звичайна битовуха, він не використав табельну зброю чи службові повноваження. Те що він мент (можливо мусор) не робить його автоматично: довічне позбавлення волі.
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07.03.2026 11:20 Відповісти
7 років за вбивство - це для тебе норм?

за крадіжку з АТБ дають 7 років.
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07.03.2026 11:21 Відповісти
В тому то й справа, все залежить від кваліфікації, за нанесення важких тілесних, що заподіяли смерть 10 максимум. Тому 7 при цій кваліфікації норм. А от за вбивство сім дійсно мало. Але чи було там умисне вбивство, якщо він сам викликав швидку та поліцію? Це риторичне питання.
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07.03.2026 11:26 Відповісти
жесть. а чому ж ти втік до країни де за вбивство набагато більше дають?
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07.03.2026 11:28 Відповісти
Цк також риторичне питання.
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07.03.2026 11:29 Відповісти
ну так в чому ти тут нас хочеш переконати, клоун?
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07.03.2026 11:30 Відповісти
Давай, до побачення, коли навчишся спілкуватися поговоримо, не клоун.
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07.03.2026 11:33 Відповісти
захищати мусора вбивцю може тільки деградант утікач, який зрадив Батьківщину. ви по духу з золкіним як брати, той теж не хоче на фронт
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07.03.2026 11:35 Відповісти
Ти з окопу пишеш? І це вже третє і останнє риторичне питання.
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07.03.2026 11:42 Відповісти
в окопі в мене часу нема писати. я зараз не в окопі, втікачику.
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07.03.2026 11:59 Відповісти
красти в атб - гріх потрійний, 7 мало
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07.03.2026 12:03 Відповісти
на 101% згоден
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07.03.2026 12:05 Відповісти
взагалі то він сам забив мусора
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07.03.2026 18:27 Відповісти
Тю, менти часто це роблять і не біля нічних клубів.
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07.03.2026 10:49 Відповісти
А, мусорок, тоді зрозуміло що не навчений.
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07.03.2026 10:51 Відповісти
Золкін, як ти любиш - ПНХ.
Ти НЕ цікавий.
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07.03.2026 10:53 Відповісти
Вбивці,гвалтівники,мародери,корупціонери та просто тупі мавпи та мерзотники. Цвіт зелебобіків. Зробили Україну разом.
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07.03.2026 10:54 Відповісти
Догнать обидчика и убить-прям как ещё один "малоизвестный" блогер, они там случаем не родичи?
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07.03.2026 10:55 Відповісти
Це ******** лідер думок.
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07.03.2026 10:55 Відповісти
Mila Ya:
Орден "За заслуги" перед ким? Перед аудиторією, яка ірже з пласких матюкливих жартів? Чи перед Офісом Президента, якому треба показати, що вони "на одній хвилі" з молодьожжю? Вибачте, але якщо це - заслуга перед Україною, то я - китайський імператор. Колись такі нагороди давали за врятовані життя, за наукові відкриття, за справжнє Мистецтво з великої літери. Тепер достатньо бути "своїм пацаном" у яскравому піджаку. ​
Влада перетворила державні нагороди на фантики. Зібрав трохи грошей, записав відос із матюками - тримай залізяку на груди! Скоро в кожному сільському клубі буде по три кавалери ордена "За заслуги", бо вони "надихали націю" своїми висерами в інетіі. Це не визнання -це тотальне знецінення подвигу тих, хто робить реальну роботу в тиші. ​
Подивіться на цей пафос! Ці піджаки, ці обличчя "вершителів доль". КВК нікуди не пішов, він просто переїхав у державні кабінети та змінив назву на "Державне управління справами". Нам продають дешеву постановку замість реальної стратегії розвитку культури. Ми міняємо інтелект на примітивізм, а гідність - на перегляди в YouTube. ​
Де межа абсурду? Хто наступний? Блогери, що знімають розпаковку гуманітарки? Тіктокери, які танцюють під звуки вибухів? Якщо ви вже вирішили перетворити нагороди на сувеніри, то роздавайте їх усім підряд на вході в супермаркет -хоч чесно буде.
​зеленський, зупини цей "Квартал"! Україна - це не декорації до серіалу, і ордени - це не реквізит. Коли ти нагороджуєш "персонажів" замість Особистостей, ти нищиш саму віру в те, що в цій країні цінуються розум, професіоналізм і справжня жертовність.
​Гіркий присмак від цього "свята життя". Соромно за державу, яка підносить клоунів на п'єдестал, поки справжні титани залишаються в тіні. 🤮🤬
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07.03.2026 11:52 Відповісти
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07.03.2026 11:54 Відповісти
Я цих клоунів тільки зараз побачив. За які заслуги їм орден? Хто їх до цієї нагороди представив?
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07.03.2026 17:11 Відповісти
Навіть бувші менти не спішать на фронт. Як не навчені, то не навчені.
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07.03.2026 11:00 Відповісти
В даному випадку на фронт він може піти виключно як доброволець, бо він знятий з військового обліку. Згідно законодавства, яке діяло на момент вчинення ним злочину, особи які отримали вирок за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів автоматично знімались з військового обліку. Це на московії тюрми та колонії вже спорожніли бо загребли всіх злочинців на війну. В Україні інший підхід, вчинив злочин і тебе звільняють від обовʼязку захищати Україну.
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07.03.2026 11:15 Відповісти
Так а в чому проблема поставити на військовий облік? ТЦК де?
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07.03.2026 11:28 Відповісти
Проблема чисто юридична. Якщо сформулювати її дуже спрощено, то в даному випадку мова про те що закон не має зворотної дії в часі.
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07.03.2026 12:13 Відповісти
Постановка чи зняття з військового обліку не є покаранням. Так що можуть , для прикладу, завтра видати постанову взяття на військовий облік дідів до 70 років.
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07.03.2026 12:31 Відповісти
Зараз всі кому за 52 зняті з обліку, але їх бусярять на повну!
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07.03.2026 12:39 Відповісти
ще той покидьок..
у цій ЗЕбанді жодной нормальної людини
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07.03.2026 11:00 Відповісти
Що це за зелене лайно, статті з яким другу добу поблікують??
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07.03.2026 11:05 Відповісти
вкрай необхідно перебити налік на мадярії.
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07.03.2026 11:09 Відповісти
А как пиарили в первые годы войны) Оказалось бандюк, мент.... ухилянт. Прям эталонный представитель нынешней элитки)
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07.03.2026 11:05 Відповісти
В якомусь інтерв'ю, пару років тому, він сам розповідав, що перебував у місцях позбавлення волі, за вбивство
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07.03.2026 12:37 Відповісти
Мусор та вбивця! Во як!
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07.03.2026 11:07 Відповісти
чому дивуватись. с початку все було відомо. воно ще пєтушарієць та антимайданівець. контрольована мерзота, іншого до полонених не допустили би
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07.03.2026 11:10 Відповісти
Підозрюю, що в кишені у цієї істоти є даркон. І може навіть не один. А десь у Тель-Авіві, Ейлаті або Хайфі престижна нерухомість.
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07.03.2026 11:15 Відповісти
Коли він показує полонених увчязнених кацапів - дивіться на кацапів. Він має власний досвід позбавлення волі і вміє з ними розмовляти. В усіх інших питаннях він просто "золкін". Ну це як "гіркін" тільки аля-зєлєнь. Тут же все прозоро "свій до свого по своє". Для нього етнічно "свій" це зєлєнскій і він його вилизує.
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07.03.2026 11:19 Відповісти
з половини вийти по УДЗ ? це треба бути носієм всіх видів лайна .
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07.03.2026 11:19 Відповісти
його місце в команді слуг народу природнє і заслужене.
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07.03.2026 11:21 Відповісти
Буде навіть справедливо, якщо він колись досиджуватиме свій термін в одному блоці з голобородьком.
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07.03.2026 11:29 Відповісти
Да яскравий приклад зе-пристосуванцiв. Батькiншину кохаешь? -так, нема сил як. А чи помреш за неi?-Нi, ну як можно? А кто ii замiсть мене кохати стане?....Зайва людина
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07.03.2026 11:39 Відповісти
Для чого з ним носяться ? Звичайний опер, який в нетверезому стані , вважаючи себе господарем становища, забив до смерті людину, отримав значний вирок і тихесенько відбував покарання .На 99 відсотків співпрацював з адміністрацією.Так сталося що зьявився закон " Савченко" і він вийшов на волю достроково.(Багато часу просидів у СІЗО, що порахували як рік за два ). Тут війна, хтось витяг його на поверхню і дав шанс на "гідне" життя. Так не буває щоб людина з вище згаданою біографією була допущена до певних таємниць, говорила в єфір те за що може прийти "відповідь" ну і на кінець вела себе по хамськи.Явно його використовують ну і " криша " замовника.
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07.03.2026 12:00 Відповісти
Уточнення до вашого допису. Він був засуджений в 2014 році, а перебував у СІЗО з 2010 по 2014, ще до прийняття так званого «закону Савченко», який зараховував 1 рік за 2 тільки перебування в СІЗО. З 14 років по вироку Золкін відбув 7 років і вийшов умовно-достроково, як особа що відбула половину строку. Стосовно засуджених за особливо тяжкі злочини це мало кому вдавалось. Але в цьому випадку потрібно врахувати що відбував він покарання в так званій «червоній зоні» для колишніх співробітників правоохоронних органів, мабуть співпрацював з адміністрацією, підписав всі необхідні папери у особіста і влада отримала на волі громадянина який буде виконувати будь-які її забаганки.
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07.03.2026 12:26 Відповісти
зевбивця.
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07.03.2026 12:06 Відповісти
Мусор і в Африці - мусор...😡
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07.03.2026 12:44 Відповісти
@ "У москві суд заарештував 14-річного підлітка у справі про напад на співробітників оборонного підприємства «НДІ «Полюс» ім. М.Ф. Стельмаха».
За даними джерела, йдеться про 14-річного жителя москви Іллю Осипова. Йому інкримінують замах на вбивство після нападу з ножем на двох співробітників оборонного заводу.
Так, 5 березня Черемушкінський районний суд москви відправив Осипова до СІЗО. У картці справи на сайті суду зазначено, що підлітку інкримінують подвійне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою з корисливих мотивів (пункти «а», «ж», «з» частини 2 статті 105 КК РФ).
За інформацією джерела, разом із Осиповим у справі затримали 18-річного Філіппа Карапетяна. Стверджується, що Осипов завдав ученим ножових поранень, а Карапетян знімав напад на камеру. Подальша доля Карапетяна наразі невідома.
Перед затриманням Осипов і Карапетян повідомили батькам, що здійснили напад нібито на замовлення невідомих осіб. За даними телеграм-каналу, вони заявляли, що виконують «секретну операцію» для російських спецслужб і нібито мали отримати винагороду у розмірі 1 млн рублів та нагороду від президента росії путіна.
За даними джерела, постраждалими стали Владімір Сімаков і Алєксандр Лобінцов. Повідомляється, що Сімаков отримав колото-різані поранення шиї, плеча та грудної клітки. Лобінцов дістав різану рану руки, оскільки зміг захиститися від нападника портфелем і руками.

Довідка:
70-річний Сімаков працює в НДІ «Полюс» 47 років. Він очолював відділення «Напівпровідникові лазери і технології», обіймав посади першого заступника генерального директора, головного інженера та головного конструктора. Перед нападом Сімаков працював заступником начальника підрозділу.
70-річний Олександр Лобінцов є співавтором низки науково-технічних розробок НДІ «Полюс».
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07.03.2026 12:53 Відповісти
А на фронті ворогів вбивати в цього мусорка кишка тонка? Там погнався, догнав і вбив, але так і не відсидів в ментовській тюрьмі в Макошино весь термін. Тепер учить з Шарієм нас як нам жити. Почвара.
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07.03.2026 13:37 Відповісти
Да, в Раді ще сидить і насильник. Все, що треба знати про Гундосого і його банду.
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07.03.2026 13:40 Відповісти
 
 