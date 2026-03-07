Зе-блогер Золкін розповів, як вбив людину у 2010 році і сидів у тюрмі. ВIДЕО
Популярний блогер та інтерв'юер Володимир Золкін, відомий своїми розмовами з російськими військовополоненими, розповів, як вбив людину у 2010 році та відбував покарання за свій злочин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "канал 24".
Коментар Золкіна щодо запитання від Соколової прозвучав на 1 год. 10 хв.
"Єдине, що мене запитала Яніна Соколова, чи правда, що "ти вбив мальчіка в трусіках"? Це було не її запитання. Це їй нібито хтось у коментарях написав. Я цьому обурився. Тому що коли ти запрошуєш на інтерв'ю, щоб поговорити на конкретні теми, а вони у нас були обговорені, а потім тобі нібито хтось у коментарях написав, скажи: "Я хочу з тобою поговорити". Я візьму ці вироки. Усі знають, що я був у місцях позбавлення волі", – сказав він.
Золкін стверджує, що на цій темі часто спекулюють, хоча він готовий показати вироки.
Згадане інтерв'ю наразі доступно за посиланням. Запитання щодо вбивства та відповідь Золкіна на 39 хвилині відео.
Варто наголосити, що Золкін був ув'язнений у 2010 році, а у 2014 році – засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство. У 2017 році він вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДЗ). Блогер пояснював, що після виходу з нічного клубу на нього напали троє чоловіків. Вони втекли, а Золкін поїхав за чоловіками, напав на одного з них та почав бити. На місці злочину він викликав швидку і спеціальну оперативну групу. Чоловік помер у лікарні. На момент вбивства Золкін був співробітником міліції.
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Золкін зазначав, що суд першої інстанції дійсно засудив його до довічного позбавлення волі.
за крадіжку з АТБ дають 7 років.
Ти НЕ цікавий.
Орден "За заслуги" перед ким? Перед аудиторією, яка ірже з пласких матюкливих жартів? Чи перед Офісом Президента, якому треба показати, що вони "на одній хвилі" з молодьожжю? Вибачте, але якщо це - заслуга перед Україною, то я - китайський імператор. Колись такі нагороди давали за врятовані життя, за наукові відкриття, за справжнє Мистецтво з великої літери. Тепер достатньо бути "своїм пацаном" у яскравому піджаку.
Влада перетворила державні нагороди на фантики. Зібрав трохи грошей, записав відос із матюками - тримай залізяку на груди! Скоро в кожному сільському клубі буде по три кавалери ордена "За заслуги", бо вони "надихали націю" своїми висерами в інетіі. Це не визнання -це тотальне знецінення подвигу тих, хто робить реальну роботу в тиші.
Подивіться на цей пафос! Ці піджаки, ці обличчя "вершителів доль". КВК нікуди не пішов, він просто переїхав у державні кабінети та змінив назву на "Державне управління справами". Нам продають дешеву постановку замість реальної стратегії розвитку культури. Ми міняємо інтелект на примітивізм, а гідність - на перегляди в YouTube.
Де межа абсурду? Хто наступний? Блогери, що знімають розпаковку гуманітарки? Тіктокери, які танцюють під звуки вибухів? Якщо ви вже вирішили перетворити нагороди на сувеніри, то роздавайте їх усім підряд на вході в супермаркет -хоч чесно буде.
зеленський, зупини цей "Квартал"! Україна - це не декорації до серіалу, і ордени - це не реквізит. Коли ти нагороджуєш "персонажів" замість Особистостей, ти нищиш саму віру в те, що в цій країні цінуються розум, професіоналізм і справжня жертовність.
Гіркий присмак від цього "свята життя". Соромно за державу, яка підносить клоунів на п'єдестал, поки справжні титани залишаються в тіні. 🤮🤬
у цій ЗЕбанді жодной нормальної людини
За даними джерела, йдеться про 14-річного жителя москви Іллю Осипова. Йому інкримінують замах на вбивство після нападу з ножем на двох співробітників оборонного заводу.
Так, 5 березня Черемушкінський районний суд москви відправив Осипова до СІЗО. У картці справи на сайті суду зазначено, що підлітку інкримінують подвійне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою з корисливих мотивів (пункти «а», «ж», «з» частини 2 статті 105 КК РФ).
За інформацією джерела, разом із Осиповим у справі затримали 18-річного Філіппа Карапетяна. Стверджується, що Осипов завдав ученим ножових поранень, а Карапетян знімав напад на камеру. Подальша доля Карапетяна наразі невідома.
Перед затриманням Осипов і Карапетян повідомили батькам, що здійснили напад нібито на замовлення невідомих осіб. За даними телеграм-каналу, вони заявляли, що виконують «секретну операцію» для російських спецслужб і нібито мали отримати винагороду у розмірі 1 млн рублів та нагороду від президента росії путіна.
За даними джерела, постраждалими стали Владімір Сімаков і Алєксандр Лобінцов. Повідомляється, що Сімаков отримав колото-різані поранення шиї, плеча та грудної клітки. Лобінцов дістав різану рану руки, оскільки зміг захиститися від нападника портфелем і руками.
Довідка:
70-річний Сімаков працює в НДІ «Полюс» 47 років. Він очолював відділення «Напівпровідникові лазери і технології», обіймав посади першого заступника генерального директора, головного інженера та головного конструктора. Перед нападом Сімаков працював заступником начальника підрозділу.
70-річний Олександр Лобінцов є співавтором низки науково-технічних розробок НДІ «Полюс».