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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: уражено декілька резервуарів. ВIДЕО

На нафтобазі в місті Армавір Краснодарського краю РФ сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Про це пише оперативний штаб регіону, інформує Цензор.НЕТ.

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За попередніми даними, постраждалих немає.

На опублікованому відео видно, що уражено декілька резервуарів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Як повідомлялося, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.
  • У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Татарстан: уражено нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5970) нафтопродукти (706) Удари по РФ (1026) Краснодарський край РФ (74)
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не курити , це , шо для дебілів було написано... а нє для кацапів . кацап кручє дебіла...
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08.03.2026 08:08 Відповісти
На рашці має палати не гірше ніж в ірані.
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08.03.2026 08:16 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.

Гарно горить. Мабуть весна на Неньки буде ранья.
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08.03.2026 08:17 Відповісти
Вогник, вогник! 😁
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08.03.2026 08:51 Відповісти
Спалили пару бочок це хорошо але херня є достойні цілі, ті бочки коштували як дрони. Порти, труби і танкери зараз дають бабло кацапам
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08.03.2026 11:21 Відповісти
 
 