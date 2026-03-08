Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: уражено декілька резервуарів. ВIДЕО
На нафтобазі в місті Армавір Краснодарського краю РФ сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників.
Про це пише оперативний штаб регіону, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, постраждалих немає.
На опублікованому відео видно, що уражено декілька резервуарів.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.
- У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.
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Гарно горить. Мабуть весна на Неньки буде ранья.